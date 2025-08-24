Athletic y Rayo quieren dar continuidad a su buen inicio

Athletic Club y Rayo Vallecano quieren dar en San Mamés continuidad a su buen inicio de curso, el equipo bilbaíno a la victoria en el mismo escenario ante el Sevilla y el de Vallecas a sus dos triunfos a domicilio, en LaLiga en Montilivi y en la fase previa de la Conference League contra el Neman.

Le costó lo suyo al Athletic doblegar en el arranque liguero a un Sevilla al que parecía tener más que dominado con el 2-0 al descanso pero que salió a por todas en la segunda mitad y hasta igualó el choque. Pero los de Ernesto Valverde contaron con un elemento diferencial para ello: Nico Williams. El extremo internacional estuvo en la gestión de los tres goles de su equipo, con un tanto marcado, un penalti que provocó él mismo ante Juanlu Sánchez, y dos asistencias, a Maroan Sannadi y Robert Navarro. La segunda, una 'delicatessen'.

Valverde no arriesga

Nico tuvo como principal aliado al otro indiscutible del Athletic en la selección española, Unai Simón, con varias paradas de mérito, y los recién llegados Jesús Areso y Navarro, este autor del 3-2 definitivo. A pesar de ello, al ex del Mallorca se le presume de nuevo esperando de inicio una oportunidad de entrar en un once que apunta a ser el mismo que el de hace siete días.

El delantero del Athletic de Bilbao Maroan Sannadi (d) celebra con Nico Williams / EFE

Aunque Ernesto Valverde parece que puede recuperar a tres de los lesionados del primer día, Oihan Sancet, Unai Gómez y Beñat Prados, en principio, se espera un equipo similar al del Sevilla.

Felicidad en Vallecas

La temporada no ha podido comenzar mejor para el Rayo Vallecano. Pleno de triunfos, tranquilidad para un inicio liguero con dos jornadas lejos de Vallecas y a un paso de su regreso, 24 años después, a la disputa de una competición europea. A la autoridad de Montilivi, con su estreno en LaLiga tumbando al Girona (1-3), le sumó el paso firme hacia la Conference League con el triunfo ante el Neman Grodno en campo neutral (0-1).

Con esa tranquilidad visita San Mamés, estadio donde no ha cosechado buenas resultados, con un triunfo y siete derrotas en los ocho últimos precedentes. Más preocupado que por la historia reciente por el posible cansancio del presente en una situación desconocida para la mayoría de su plantilla. Tres partidos en diez días, dos competiciones y largo viaje.

El Rayo arranca su sueño europeo / X: RAYO VALLECANO

Aunque Iñigo Pérez se cubrió bien las espaldas con rotaciones masivas ante el Neman bielorruso. Cambió ocho de diez jugadores de campo y pese a que para conseguir el triunfo tuvo que recurrir a sus atacantes (Álvaro García, Isi y Jorge de Frutos), su bloque llega fresco a Bilbao.

Llega a la segunda cita liguera con una duda por resolver, la presencia de Luiz Felipe en el centro de la zaga. Sufrió una molestia muscular en Girona y no jugó la previa europea. Se probó en un entrenamiento con el grupo e Iñigo Pérez debe decidir si está en condiciones para ser titular o da continuidad a Jozhua Vertrouwd, que dejó una gran sensación en su debut el pasado jueves, firme en defensa y cerca del gol en dos acciones.

Mantiene la baja en el centro de la zaga de Abdul Mumin, que prosigue con la recuperación de la lesión de rodilla de la pasada campaña, y es seria duda por molestias Óscar Valentín. Batalla, Lejuene y Unai López son los únicos titulares que han repetido y se les espera en San Mamés.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; y Maroan Sannadi.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz; Isi, Álvaro García y De Frutos.

Estadio: San Mamés.

Hora: 19.30h