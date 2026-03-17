El Athletic, ante un problema real: caída de Nico Williams

La derrota encajada en Montilivi escoció - y mucho - en el seno del Athletic Club. El equipo perdonó, se topó con un inconmensurable Gazzaniga y volvió a Bilbao con un 3-0 que agravó sus estadísticas negativas. Para colmo, Hugo Rincón cumplió con la infalible ley del ex y avanzó a los catalanes en el marcador con un latigazo que cogió por sorpresa a Unai Simón.

Fue la tercera derrota consecutiva de unos leones que no levantan cabeza. Décimos con 35 puntos, se encuentran a seis de unos puestos europeos que, a priori, siguen siendo su objetivo... pero también a nueve de un descenso que, aunque todavía queda lejos, empieza a asomar en el horizonte con más ruido del deseado.

Jon Uriarte, presidente de la entidad, recondujo los objetivos de la plantilla vizcaína el pasado mes de febrero en su comparecencia para realizar el balance deportivo. "Hay que sacar 17 puntos para llegar a los 42 y reconocer la nueva realidad", sorprendió. "Estoy de todo como presidente, preocupado, cabreado, disgustado y esperanzado... la temporada tiene luces y sombras, es una campaña dura y nos estamos metiendo en un lío aunque la situación no es preocupante pero sí estar a 3 puntos del descenso", expresó.

Números que preocupan

Pues bien, aferrándonos a dichas declaraciones, al Athletic aún le quedan siete puntos para llegar a los 42, cifra a la que suele aludir Míchel. La falta de gol o la fragilidad defensiva son patentes y dejan al equipo en una situación delicada. Tan solo ha sumado un punto de los últimos nueve... y, a diez jornadas del final, el calendario no es precisamente grato: Betis, Villarreal, Atlético de Madrid, Celta o Real Madrid.

Ernesto Valverde, en San Mamés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"No nos hemos encontrado. Cuando no llegamos o vemos que no llegamos, nos entra la desesperación y el equipo juega partido. Los máximos responsables somos los jugadores, porque quizás no estamos en nuestra mejor versión, empezando por mí. Ahora toca agachar la cabeza, intentar hacernos fuertes en casa y seguir luchando por Europa", señaló Iñaki Williams, que cumplió su partido 500 con la camiseta 'athletizale' en Montilivi.

Es, hablando en plata, tras 28 jornadas disputadas, el peor Athletic en los últimos nueve años. Con 35 puntos en el casillero, los mismos que en la 17/18 o la 20/21, dista de aquellas plantillas que cosecharon 40 puntos en la 21/22 y la 22/23, 52 en la 24/25 o 53 en la 23/24.

La plantilla se desploma

Por si fuera poco, la última actualización de valores de mercado de 'Transfermarkt' no dejó en muy buen lugar a los pupilos de Ernesto Valverde: la plantilla, que llegó a tener una cotización de 380,5 millones, está tasada en 283 'kilos'. Un descenso del 25,6%, traducido en casi 100 millones, el más pronunciado entre el resto de clubes. Los otros seis equipos que vieron descender su valor lo hicieron en porcentajes menores: Girona (8%), Real Sociedad (7%), Atlético de Madrid (6,5%), Real Madrid (5%), Valencia (4,9%) y Alavés (0,6%).

Bernal, en una acción del partido ante Jauregizar / Dani Barbeito / SPO

Si nos centramos en los datos individuales, el único futbolista rojiblanco que vio aumentar su tasación en los últimos tres meses es el bermeotarra Mikel Jauregizar, que pasa de 30 a 35 millones. Mientras tanto, quien se desplomó fue Nico Williams, cuyo valor pasó a 50 millones, cuando en junio alcanzaba los 70 ‘kilos’.

Nico, 20 'kilos' menos

El pequeño de los Williams alcanzó su pico máximo entre verano de 2024 y verano de 2025, coincidiendo con su gran papel con España en la Eurocopa y con el doble interés del Barça. Atraviesa uno de los momentos más delicados de su corta e ilusionante carrera, condicionado por una pubalgia que no cesa y por la cual aún no tiene fecha de regreso.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EUROPA PRESS

Pese a ser el futbolista más valioso de la plantilla 'athletizale', es el 23º jugador más valioso de LaLiga. Por delante suyo hay 11 jugadores del Real Madrid, nueve jugadores del Barcelona y dos del Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas

La visita del Real Betis Balompié a San Mamés este domingo no debe percibirse como una final, pero sí como una oportunidad para regresar a la senda del triunfo y recuperar confianza antes del parón. Mientras tiene toda la pinta de que será el fin de ciclo de la tercera etapa Ernesto Valverde en San Mamés, el equipo se ejercitará el miércoles en Lezama a puerta cerrada y, además, uno de los capitanes, como es Iñigo Lekue, dará la cara en sala de prensa.