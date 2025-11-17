El Athletic preparará la visita al Barça entrenando todos los días de la semana

El Athletic Club preparará la visita liguera al FC Barcelona, partido que tiene aún el campo por determinar, entrenando todos los días de la semana hasta la disputa del partido, el sábado día 22 (16.15 horas). La plantilla que dirige Ernesto Valverde regresa al trabajo este lunes en Lezama tras haber descansado de viernes a domingo en esta última semana de parón liguero con una sesión vespertina (17.00).

Posteriormente, el plantel rojiblanco se ejercitará de martes a viernes con sesiones matinales (11.00) y tras la última de ellas, las del viernes, Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al choque (13.00).

El Athletic llegará al estadio que se determine para el encuentro frente al conjunto blaugrana tras una victoria en la jornada anterior frente al colista Real Oviedo en San Mamés, un 1-0 plasmado en el marcador con un golazo de Nico Williams.

Fue una victoria balsámica después de tres derrotas consecutivas, las ligueras frente al Getafe en 'La Catedral' (0-1) y en el Reale Arena contra la Real Sociedad (3-2) y la de Liga de Campeones ante el Newcastle en St James' Park (2-0).

Con los tres puntos sumados en el choque que le midió al Oviedo el Athletic regresó a la parte alta de la tabla, concretamente a la séptima plaza, donde se encuentra a un punto de los puestos europeos aunque todavía a ocho de los de Liga de Campeones.

De cara a la visita al Barcelona el conjunto bilbaíno está pendiente de tres de sus estrellas, los hermanos Nico e Iñaki Williams y Oihan Sancet, los tres aquejados de diferentes problemas. El de Nico es una pubalgia que le limita mucho incluso cuando puede jugar y los de Iñaki y Sancet sendas lesiones musculares de entidad.

A la espera de la evolución de los tres media puntas titulares en el habitual 1-4-2-3-1 de Valverde, serán ausencias seguras en Barcelona las bajas de larga duración. Las de los lesionados de gravedad Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

Habrá que ver también como vuelve Unai Simón de su estancia con la selección española, donde le acompañan Aymeric Laporte y Dani Vivián y donde sufrió un contratiempo en un tobillo que le hizo terminar con una ligera cojera el encuentro de ayer sábado en Georgia, el 0-4 que prácticamente aseguró la presencia de España en la próxima Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En la última sesión de esta semana en Lezama, la del jueves, tampoco había entrenado con el grupo Jesús Areso, aunque en su caso no tiene lesión conocida.

Otra baja que tuvo Valverde en los entrenamientos de esta semana que finaliza este domingo fue la del canterano Selton Sánchez, el creativo centrocampista de 18 años que ya ha debutado con el primer equipo y que ha sido convocado por la selección sub-19 para una estadía en Marbella.