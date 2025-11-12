El Athletic se prepara con Nico y sin Iñaki Williams

La plantilla del Athletic Club ha regresado al trabajo en Lezama tras disfrutar el martes de descanso con Nico Williams trabajando con el grupo y las ausencias de los lesionados Iñaki Williams y Oihan Sancet y de los cuatro internacionales.

Unai Simón, Dani Vivian y Aymeric Laporte, concentrados con la selección española absoluta, y el canterano Selton Sánchez, debutante con la sub 19, han sido las esperadas ausencias en esta segunda y penúltima sesión de la semana que ha programado Ernesto Valverde.

El pequeño de los Williams, que reapareció el domingo y marcó el gol de la victoria del Athletic frente al Oviedo, se ejercitó con aparente normalidad en los quince minutos abiertos a los medios de comunicación sin secuelas de la pubalgia que le viene afectando en los últimos meses.

Por su parte, Iñaki y Sancet han seguido en el interior de las instalaciones los procesos de recuperaciones de sus respectivas lesiones musculares a la espera de comprobar si su evolución les permite estar a disposición de Valverde para la visita al FC Barcelona del sábado 22.

La plantilla rojiblanca realizará mañana jueves la última sesión de la semana antes de disfrutar de tres días de descanso para empezar a preparar a partir del lunes de forma específica el encuentro ante el conjunto azulgrana.