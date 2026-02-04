El Athletic es un polvorín: duro mensaje de Jon Uriarte a la plantilla

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, tomó la palabra para analizar el pésimo momento deportivo que atraviesa el equipo. Eliminados en la Supercopa de España, de la Champions y luchando por escapar de la parte baja de la clasificación en la Liga, los rojiblancos se aferran a la Copa del Rey para endulzar una temporada que debía ser de crecimiento, de un proyecto de consolidación y abanderado por el flamante renovado Nico Williams.

Ratifica a Valverde

El mandatario vizcaíno no puso paños calientes al año que está perpretando el equipo, aunque respaldó a Ernesto Valverde y confía en el extremeño para voltear la situación, especialmente en el torneo doméstico. En año de elecciones, donde Uriarte se presentará como candidato a la reelección en el Palacio de Ibaigane, el directivo ha visto como las críticas hacia su gestión han aumentado, de ahí que en su análisis no dudar en sacar el látigo para valorar estos primeros meses de competición.

Ernesto Valverde, tras la eliminación del Athletic Club / Associated Press/LaPresse / LAP

"Tenemos confianza en el equipo y en el entrenador. En estos momentos Valverde es la persona idónea para sacar al Athletic de esta situación en Liga. Está capacitado para afrontar una situación así porque es uno de los mejores entrenadores de la Liga, con amplia experiencia para afrontar situaciones malas y tiene un amplio conocimiento de la plantilla. Ernesto está enfadado, pero con energía y ganas de dar la vuelta a la situación. Y tanto en el club como la plantilla todos creemos en Valverde. Los jugadores confían a ciegas en su trabajo”, decía Uriarte, acallando los rumores de una posible destitución del 'Txingurri'.

Una Supercopa "muy pobre"

El presidente del Athletic Club reconoció que el desempeño en la Supercopa de España, donde fueron humillados por el Barcelona, fue "muy pobre" y en la Champions tuvieron opciones "hasta el último momento", pese a que el bombo no fue benévolo: "Con este formato, el sorteo tiene mucha influencia".

Jon Uriarte asegura que Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic / EFE

Sin embargo, la situación que preocupa a la parroquia de San Mamés es la liguera. El Athletic Club está en la zona media-baja, separado apenas por tres puntos del Rayo Vallecano, equipo que marca ahora el descenso y la afición 'athleticzale' empieza a dar síntomas de hartazgo. "Estamos muy lejos de los puestos que nos marcamos a principio de temporada y hemos sumado dieciséis de los últimos 59 puntos. Estamos descontentos. La posición liguera es muy mala y tenemos que reaccionar. Hay que salir cuando antes de la espiral negativa en la que estamos inmersos y alcanzar los 42 puntos cuanto antes -cifra que prácticamente asegura la salvación- y afrontar la nueva realidad", apuntó.

Jon Uriarte azuzó a la plantilla a "trabajar más duro" ya que la dinámica del equipo es "preocupante". "En la historia del Athletic hemos salido de situaciones peores. Entiendo el malestar de la afición y su derecho a protestar, pero es el momento de estar unidos y apoyar a muerte", reconoció.

Noticias relacionadas

Sancet celebra el primer gol del Athletic contra el Sporting de Lisboa / EFE

El Txingurri, enfadado

Ernesto Valverde, por su parte, compareció en la previa del duelo copero frente al Valencia y admitió que está "enfadado" con el rendimiento del equipo y agradeció el apoyo institucional sobre su figura. "Siemrpe he sentido la confianza de todos los presidentes y de la gente. Eso en el Athletic está garantizado y es como debe ser hasta el último día. Lo agradezco y está bien, pero en el fútbol hay que ganar y los resultados mandas. Si ganas se arregla todo y si pierdes es el entrenador el que está señalado", indicó el técnico de los leones.