El Athletic solo ha logrado una victoria y un empate en diez visitas a Inglaterra

El Athletic Club, que el miércoles visitará al Newcastle en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, solo ha logrado una victoria y un empate en los diez partidos oficiales que ha disputado en Inglaterra.

El único triunfo rojiblanco fue el recordado 2-3 conseguido por el equipo dirigido entonces por Marcelo Bielsa el 8 de marzo de 2012 en Old Trafford frente al Manchester United en la ida de los octavos de final de la Liga Europa. Una victoria materializada por Fernando Llorente, Oscar de Marcos e Iker Muniain.

Casi tres décadas antes, el 19 de octubre de 1983, el Athletic de Javier Clemente logró un empate sin goles en Anfield ante el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Copa de Europa. Sin embargo, en la vuelta no pudo hacer valer en San Mamés ese marcador y cayó eliminado tras perder por 0-1 con un gol del galés Ian Rush.

Las ocho visitas restantes a equipos ingleses en partidos de competiciones continentales acabaron en derrota del conjunto rojiblanco. En dos ocasiones fue contra el Manchester United, en otras dos ante el Aston Villa y en una con el Southampton, Manchester City, Liverpool y Newcastle, rival al que volverá a medirse 31 años después.

Aquel 3-2 en Saint James' Park de 18 de octubre de 1994 fue, sin embargo, el primer capitulo de una inolvidable ronda de dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA que hermanó a la afición bilbaína y la 'Toon Army' del Newcastle en un gran día en Bilbao.

En aquel primer partido Cuco Ziganda y Gontzal Suances dieron vida a un Athletic arrollado en la primera parte con los goles de Ruel Fox, Peter Beardsley y Andy Cole y en la vuelta Ziganda firmó la victoria del Athletic en San Mamés ante el entonces líder de la Premier y el pase a octavos de los futbolistas entrenados por Javier Irureta.