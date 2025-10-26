El Athletic no levanta cabeza: derrota en San Mamés, otras dos lesiones y recado al CTA

El Athletic Club parecía haber despertado tras un irregular comienzo de temporada que empezó a torcerse con la lesión de Nico Williams. Una vez recuperado el extremo navarro, los resultados parecían llegar. Pero nada más lejos de la realidad, el conjunto de Ernesto Valverde volvió a sufrir un nuevo varapalo en San Mamés.

Tras las anteriores victorias en su feudo frente al Mallorca en Liga y contra el Qarabag en Champions, el Athletic cogía velocidad de crucero apoyándose en su afición, pero no pudo ampliar la racha en casa frente al Getafe. En un partido muy gris de los leones, los de Bordalás supieron exprimir al máximo sus cualidades para acabar anotando un gol de Borja Mayoral que, a la postre, sería definitivo.

La derrota del Athletic podría explicarse desde muchos puntos de vista. Y aunque el colegiado no tuvo incidencia directa sobre lo sucedido en el terreno de juego, alguna de sus polémicas decisiones fue cuestionada tras el encuentro por Unai Simón, que dejó un recado al Comité Técnico de Árbitros.

Críticas al CTA

El guardameta internacional fue tajante al asegurar que “no ha sido un acierto poner a Isidro (el colegiado) en el Athletic-Getafe”. Para poner en contexto la queja del portero, hay que remontarse al pasado 31 de agosto. En un Real Betis-Athletic Club, Isidro Díaz de Mera, además de expulsar al guardameta suplente Álex Padilla por lanzar un balón al campo, también mostró la cartulina roja a Ernesto Valverde por protestar. Una decisión que provocó un castigo de cuatro partidos de sanción para el técnico extremeño, dos por las protestas al colegiado y otros tantos por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros".

El Getafe asaltó San Mamés / EFE

Volviendo a la actualidad, Díaz de Mera volvió a expulsar este sábado a otro integrante del banquillo bilbaíno, Iñigo Lekue, por protestar una de sus decisiones. El lateral diestro, capitán del Athletic ante el Getafe, vio la roja directa después de ser sustituido por lesión.

"Es un árbitro que ya sabemos lo que pasó con él y el siguiente partido que nos pita es el del Getafe. No ha sido un acierto poner a Isidro”, insistió Unai Simón tras el encuentro. “Es muy comedido y se hace raro”, expresó Mikel Vesga, señalando indirectamente al colegiado.

La enfermería se llena

Pese a que Lekue recibirá un castigo de al menos dos encuentros, lo que preocupa es su lesión, que se unió a la de Aymeric Laporte para acabar de redondear una tarde-noche para el olvido en San Mamés.

Iñigo Lekue cabecea un balón ante Juan Iglesias / EFE

El club rojiblanco emitió este domingo un comunicado médico conjunto acerca de ambos jugadores, aunque no detalló el tiempo que estarán de baja. "Iñigo Lekue fue sustituido en el minuto 31 del partido contra el Getafe CF disputado ayer en San Mamés al sufrir una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha", dijo sobre el lateral.

"Por otro lado, el defensa Aymeric Laporte padece un esguince en el complejo ligamentario externo de su tobillo izquierdo", desveló sobre el exjugador del Al-Nassr, para posteriormente afirmar que "ambos jugadores quedan pendientes de evolución".

Tanto Lekue como Laporte, que estará entre una y tres semanas de baja, se unen así a una larga lista de lesionados que incluye a Iñaki Williams, Beñat Prados y Egiluz, además del sancionado Yeray. Una situación que se le complica todavía más a Ernesto Valverde, que deberá buscar una nueva reacción el próximo sábado en el derbi frente a la Real Sociedad.