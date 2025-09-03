El Athletic juega en Praga el día que Valverde debe declarar por el 'caso Negreira'

El Athletic Club jugará en Praga frente al Slavia su partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones el 25 de noviembre, el mismo día en el que su técnico, Ernesto Valverde, ha sido citado en Barcelona para declarar como testigo por la jueza que instruye el 'caso Negreira'.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad condal ha citado ese día a Valverde, técnico del Barça entre 2018 y 2020, al también extécnico del conjunto azulgrana Luis Enrique Martínez y al presidente del club, Joan Laporta, en calidad de testigos sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

La declaración del entrenador del Athletic está prevista por la mañana y el encuentro entre el equipo rojiblanco y el Slavia de Praga está programado a las 21.00 horas en el Fortuna Arena de la capital checa.

El encuentro, que formará parte de la jornada 5 de la fase de liga inicial de esta edición de la Champions League, llegará en un momento clave para el conjunto dirigido por el extécnico azulgrana. Las primeras jornadas se antojan muy complicadas, teniéndose que enfrentar a rivales de la talla del Arsenal, el Borussia Dortmund y el Newcastle.

Cuando todo estará por decidir, la presencia del entrenador será clave para el desarrollo del partido en un campo que se caracteriza por su gran ambiente. Pese a todo, este tendría que ser un desplazamiento donde el Ahtletic pueda puntuar.