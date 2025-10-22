El Athletic gana al Qarabag y se coloca líder de la Youth League

El Athletic Club ha derrotado por 3-0 al Qarabag en Lezama en la tercera jornada de la Youth League y, con un pleno de nueve puntos, se ha colocado líder del torneo juvenil organizado de manera paralela a la Liga de Campeones por mejor diferencia de goles respecto al Barcelona.

El equipo rojiblanco encaró el partido sin Selton Sánchez, que ya ha entrenado varias veces con Ernesto Valverde tras ser el más destacado de los dos primeros partidos de esta competición y ha sido baja por problemas físicos, ni los atacantes Igor Oyono y Elijah Gift, en sus casos por decisión técnica.

El encuentro fue un monólogo del Athletic frente a un rival que después de caer goleado en sus dos primeros partidos ante Benfica (7-1) y Copenhague (0-5) optó por jugar totalmente replegado en el último tercio de campo defendiendo a ultranza la portería de Hasanov.

Ni siquiera tras el tempranero gol de Peio Huestamendia a los cuatro minutos, en un buen derechazo del extremo vizcaíno desde la media luna, cambió el plan de partido dibujado por Rashad Sadigov y el Qarabag apenas salió de su campo con pelotazos que trataban de encontrar a su punta, el nigeriano Toheeb Abiodun.

Los de Bittor Llopis monopolizaron la posesión, pero les resultó muy complicado encontrar espacios en la maraña defensiva visitante y las mejores ocasiones para aumentar la cuenta llegaron en disparos desde fuera del área como los de Oier Unamuno (m.22), Xanti Oyharçabal (m.29) e Iker Quintero (m.45).

No varió el guión tras el descanso. En el 47 Hasanov se lució en un remate de Lozano, en el 53 Zarandona cabeceó al palo y en el 55 Hasanov, de largo el más destacado del conjunto azerí, detuvo un penalti a Huestamendia.

Insistió el Athletic en busca del segundo gol que disipara cualquier duda y encontró el premio en el 69 después de un nuevo penalti por una clarísima mano de un defensa visitante.

El portero del Qarabag volvió a detener el lanzamiento desde los once metros, en este caso de Lozano, pero el navarro reaccionó bien para aprovechar el rechace y marcar su cuarto tanto en la competición. Con el partido ya decidido en el 89 Christian Imga aprovechó una buena jugada de Asier Torres para poner el 3-0 definitivo.