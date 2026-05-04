ATHLETIC CLUB
El Athletic se fija en el portero neerlandés Sem Westerveld, hijo del ex de la Real Sociedad
El posible nuevo fichaje del conjunto 'león' nació en San Sebastián y tiene la doble nacionalidad
El Athletic Club estaría pensando en tirar adelante el fichaje del portero neerlandés Sem Westerveld. Actualmente propiedad del AZ Alkmaar cedido en el MVV Maastricht de la segunda división de Países Bajos, el cancerbero de 23 años llegaría libre ya que finaliza contrato este verano, según 'De Telegraaf'.
Hijo de Sander Westerveld, Sem nació en San Sebastián (Euskadi) en 2002 cuando su padre jugaba en la Real Sociedad. Sander, también portero, jugó un total de 84 partidos en la Real entre 2001 y 2005 y fue una pieza clave en el subcampeonato de Liga en la temporada 2002-2003. Procedente del Liverpool, jugó una temporada cedido en el RCD Mallorca. Más tarde, en 2006, volvió a España para jugar una temporada en la UD Almería, en Segunda División.
Debido a su lugar de nacimiento, el portero entraría en elegible por parte del club 'león'. Con 1,90 metros de altura, el medio neerlandés describe a Westerveld como un portero que destaca por su agilidad y juego de pies. Internacional con las categorías inferiores de la selección de los Países Bajos, posee doble nacionalidad y podría ser un reemplazo de futuro para Unai Simón y Alex Padilla, además de Julen Agirrezabala, cedido esta temporada en el Valencia.
Según la misma fuente, además del Athletic de Bilbao, Sem Westerveld también despierta el interés del Oud-Heverlee Leuven belga y del Kaiserslautern alemán.
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