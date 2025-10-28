Lo del Athletic no tiene explicación

Iñaki Williams, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue, Beñat Prados e Unai Egiluz. Cinco lesionados hay en el Athletic Club. Come aparte un Yeray Álvarez sancionado hasta el próximo mes de abril tras su positivo en un control antidopaje en la Europa League la temporada pasada. Para colmo, Nico Williams no está físicamente al 100%, está falto de rodaje competitivo y, por ende, no marca diferencias arriba.

Van cayendo como moscas. En Bilbao no ganan para disgustos. Un solitario tanto de Borja Mayoral le bastó al Getafe para asaltar San Mamés y hundir la moral de un Athletic que emitió un doble comunicado tras la derrota: Laporte y Lekue eran los últimos inquilinos de una enfermería con 'overbooking'. El polivalente zaguero fue sustituido en el minuto 31 al sufrir "una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha" y, por su parte, el ex de Al Nassr "padece un esguince en el complejo ligamentario externo de su tobillo izquierdo".

Uno tras otro

Preocupa, sobre todo, el estado físico del internacional español. Se lastimó el tobillo al aterrizar tras un salto y fue atendido por los servicios médicos, pero pudo acabar el partido sin problema aparente. Por ello chocó tanto su baja. Y es que, así a bote pronto, se perderá el derbi vasco del próximo sábado y es seria duda para la visita al Newcastle del 5 de noviembre. De hecho, según apunta 'MARCA', su recuperación es algo delicada, pues la articulación se inflamó, hay poca movilidad y, por lo tanto, requerirá de cierta descomprensión y masaje linfático. Y su presencia ante las urracas podría estar prácticamente descartada.

Nico e Iñaki Williams han coincidido muy poco sobre el césped esta temporada / EFE

El tiempo de baja de Lekue, que sufre la misma lesión que Iñaki, depende del grado de su dolencia. Si fuese severa, como se le diagnosticó al mayor de los Williams, podría estar en el dique seco de mes y medio a tres meses. Si es leve o moderada, lo estará entre una o dos semanas o entre tres y seis, respectivamente. Tampoco iba a estar disponible para Ernesto Valverde en el derbi al ver la roja por protestar cuando estaba en el banquillo.

La cuestión es que el Txingurri vuelve a quedarse con tan solo dos centrales - Dani Vivian y Aitor Paredes - y se quedará durante cierto tiempo sin un comodín como Lekue, capaz de rendir a buen nivel en cualquier posición de la zaga. Y es que cuatro de las seis bajas son defensas: Yeray, Laporte, Lekue y Egiluz.

Vivian ante el Arsenal / EFE

Datos que preocupan

Hay un dato en particular que es, cuando menos, inquietante: un 44% de los futbolistas del Athletic causaron baja en algún momento del curso por problemas físicos. Dicho de otra forma, casi la mitad de la plantilla ha estado en la enfermería: Oihan Sancet - por partida doble -, Nico Williams, Álex Berenguer, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Unai Gómez y Aitor Paredes. Siete. Doce si incluimos a los cinco ahora lesionados. Y son 25 los futbolistas con ficha del primer equipo - Rego tiene ficha del filial -.

El delantero del Athletic Club Nico Williams, durante el partido de Liga de Campeones entre el Athletic Cub y el FK Qarabag, este miércoles en el estadio San Mamés. EFE/ Miguel Toña. athletic bilbao . qarabag. liga campeones 2025/2026 athletic bilbao . qarabag. 03. accion. san mames / Miguel Tona / EFE

Unos datos que sugieren que la preparación física en un año con la exigencia de la Champions League, quizá, no ha obtenido los resultados esperados. "La Champions genera mucha ilusión, etcétera, etcétera, pero esa no es nuestra competición", aclaró con rotundidad Ernesto Valverde tras la derrota ante el Getafe. "Nuestra competición es La Liga, sin ninguna discusión", sentenció.

Salta a la vista, sobre todo, el bajón físico que sufre el equipo en las segundas partes. Producto, seguramente, del desgaste de competir en la Champions y de no contar con demasiado fondo de armario. El 90% de los goles encajados por el el cuadro athleticzale fue en los segundos actos. Con la derrota del sábado en San Mamés, ya suma las mismas en diez jornadas que en toda la 24/25.