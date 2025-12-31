El Athletic entrena en San Mamés ante 30.051 aficionados

La plantilla del Athletic Club trabajó este martes en San Mamés en un entrenamiento a puerta abierta que reunió a 30.051 aficionados en las gradas de 'La Catedral', según la cifra facilitada por la entidad bilbaína.

Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.

En el entrenamiento Ernesto Valverde dispuso de 24 futbolistas, entre los que no se encontraban los lesionados Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, todos ellos baja segura en el partido frente a Osasuna que se disputará el sábado en El Sadar.

El técnico sí que contó con los canteranos Selton Sánchez e Iker Monreal, integrados desde hace varias semanas en la dinámica del primer equipo, y también con el centrocampista del filial Eder García, convocado esta temporada por Valverde en el partido contra el Real Madrid.

Tras una primera media hora de rondos, los dos porteros, Unai Simón y Alex Padilla, realizaron trabajo específico en otra parte del campo mientras que Alex Berenguer abandonó el grupo para realizar carrera continua durante una parte de la sesión junto a uno de los readaptadores.

Posteriormente, Valverde organizó varios partidillos en terreno reducido y, al finalizar el entrenamiento, los jugadores se acercaron a las gradas para repartir regalos entre los niños y niñas.

El Athletic despedirá el año con una sesión programada para mañana miércoles, día de Nochevieja, a las 10.30 en Lezama y recibirá a 2026 el jueves, 1 de enero, también entrenando, a las 12.00 horas.