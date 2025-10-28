El Athletic empieza a preparar el derbi sin Iñaki, Laporte, Lekue ni Maroan

El Athletic Club ha empezado a preparar el derbi vasco que le enfrentará el sábado a la Real Sociedad en el Reale Arena con las ausencias de los lesionados Iñaki Williams, Aymeric Laporte e Iñigo Lekue y también de Maroan Sannadi, en su caso sin problemas físicos conocidos.

Iñaki y Lekue, con sendas lesiones musculares y el defensa además sancionado por su expulsión ante el Getafe, son bajas seguras en la capital donostiarra y Laporte, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo ante el conjunto azulón, es muy probable que tampoco esté a disposición de Ernesto Valverde.

El resto de futbolistas de la primera plantilla se han ejercitado en Lezama en una sesión que ha comenzado en el exterior más de 40 minutos después de lo anunciado.

La plantilla bilbaína afinará su puesta a punto de cara al derbi con tres entrenamientos más -miércoles, jueves y viernes- programados todos ellos a partir de las 11.00 horas. Después del último de ellos Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa.

El Athletic llega al encuentro tras caer en casa ante el Getafe por un solitario tanto de Borja Mayoral (0-1). La Real, por su parte, lo hace tras despedirse de la zona de descense al vencer al Sevilla el pasado viernes en el Reale Arena por 2-1 gracias al doblete de Oyarzabal.

A los de Valverde, además, les espera una semana muy exigente al tener que viajar a Newcastle para el duelo de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League el próximo miércoles. Al siguiente fin de semana, recibirán al Oviedo en San Mamés.