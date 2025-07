El Athletic duda con Nico Williams: pretemporada en suspense

La acumulación de trabajo está empezando a pasar factura en el Athletic Club. Ernesto Valverde arrancó la cuarta semana de pretemporada con un nuevo entrenamiento en Lezama, con alguna novedad y ausencias significativas. El esfuerzo físico típico de estas alturas de verano, con una carga mayor que el resto del curso, se ha cobrado algún que otro peaje en la plantilla 'athleticzale'.

En la sesión preparatoria de este lunes, el Txingurri no pudo contar con Iñaki ni Nico Williams, que hicieron labores de recuperación en las instalaciones sin dejarse ver por el verde. Preocupa el estado del menor de los hermanos, que acabó renqueante y con mala cara el amistoso de pretemporada disputado en Eindhoven frente al PSV en el Philips Stadion. Los técnicos y recuperadores estuvieron muy pendientes de Nico, que, dado su historial de lesiones sufrido la pasada temporada, no correrán ningún riesgo ni acelerarán su regreso. El Athletic Club disputará un amistoso este próximo miércoles día 30 contra el Racing de Santander en el que, a buen seguro, no estará el extremo izquierdo pamplonés.

Viaje a Inglaterra

Los rojiblancos finalizarán sus compromisos de pretemporada el lunes día 4 con un doble compromiso frente al Liverpool, un amistoso exigente ante el campeón de la Premier y el gran agitador de este mercado de verano, con incorporaciones de relumbrón como Florian Wirtz, Ekitiké, Frimpong, Kerkez y la más que posible del sueco Alexander Isak. Y frente al Arsenal el sábado 9, otro equipo que ha tirado de chequera con fichajes como el de Gyökeres o Zubimendi.

Nico Williams no se perderá la minigira por Inglaterra, donde continuará con su plan de recuperación, pero su participación en los últimos amistosos está en entredicho. El Athletic Club no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al navarro, aunque todo hace indicar que formará parte de la expedición vizcaína.

Reapare Maroan

Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Prados, Berenguer tampoco formaron parte del entrenamiento, pero no todo fueron malas noticias para Valverde, que recuperó a Maroan tras dejar atrás unas molestias en la rodilla que le han lastrado durante toda la pretemporada. También se pudo ver a Gorosabel tras el percance que sufrió en el tobillo.