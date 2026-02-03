El Athletic descarta la operación de Nico Williams: "Su prioridad es el club por delante del Mundial"

Ya hay más detalles de la nueva fase de recuperación de la lesión de Nico Williams. El extremo del Athletic Club, que sufre pubalgia, dio a conocer este lunes que estaría de nuevo apartado de los terrenos de juego debido a un nuevo tratamiento al que se sometería para intentar recuperarse.

Este martes, Mikel González, director deportivo del Athletic, actualizó el estado de salud del navarro en rueda de prensa confirmando que los médicos han recomendado al futbolista que pare la actividad física, y destacando su compromiso con la entidad.

"En primer lugar, poner en valor el compromiso del jugador con el club, así como que su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del Mundial. Así me lo ha trasladado a mí personalmente", dijo González.

"Es una lesión muy compleja, con afectaciones diferentes a final de temporada pasada. En verano estaba recuperado, pero en septiembre sufre una lesión en el aductor izquierdo con la selección española, que es la que lleva arrastrando durante toda esta temporada", añadía, apuntando a La Roja.

En este sentido, Nico lleva varias semanas señalado por no estar en su mejor nivel: "El jugador está compitiendo por debajo del 100% debido a su lesión y con dolor o limitaciones. Hemos ido realizando diferentes tratamientos, priorizando siempre tener disponible al jugador para perjudicar lo mejor posible al equipo, pero a día de hoy no ha funcionado. Se han consultado y visitado a diferentes especialistas, tanto internos como externos. 4 en total".

Desde el club, además, se apunta que se descarta la operación ya que "operar no es una solución clara e inequívoca. Puede tener consecuencias negativas, entre ellas la pérdida de velocidad y aceleración. Y, sobre todo, no garantiza al 100% su recuperación. El tiempo de recuperación completa de una lesión de publagia se estima entre tres a seis meses".

Finalmente, González afirmó que la entidad rojiblanca sigue "trabajando en las diferentes opciones descartando la operación y decantándonos de momento por compaginar el tratamiento con la competición. Si esto no da resultado, sí valoramos parar unas semanas para realizar un tratamiento de fortalecimiento de la zona afectada".