El Athletic depende completamente de Laporte

En el Athletic Club no esperaban un cierre de mercado tan intenso. Planeaban tenerlo todo listo a estas alturas: Nico Williams renovado, el ataque reforzado con Robert Navarro y la defensa ampliada con Jesús Areso para el lateral y Aymeric Laporte en el centro de la zaga. Sin embargo, este último sigue en Riad a menos de 48 horas de que cierre el mercado, y su llegada es aún más vital que cuando se empezó a confeccionar la plantilla para la temporada 2025-26.

Tras un verano complicado, en el que Yeray Álvarez fue sancionado por dopaje y se contabilizaron varias bajas durante una pretemporada pésima, el Athletic levantó el vuelo en Liga. Los de Ernesto Valverde suman un pleno de victorias tras imponerse a Sevilla (3-2) y Rayo Vallecano (1-0), pero son conscientes de que, si Laporte no acaba llegando a Bilbao, tendrán problemas durante el curso.

Ernesto Valverde, técnico del Athletic, en la rueda de prensa previa al partido / EFE/Javier Zorrilla

Esta temporada, el Athletic Club volverá a jugar la Champions League después de terminar la pasada Liga en la cuarta plaza, y para ello, el 'Txingurri' tenía claro que debía mejorar su defensa. El elegido para ello era Laporte: experimentado, de la casa y con un bagaje en la competición reina más que considerable, se señaló como objetivo clave durante el verano. Pero ahora es imprescindible.

Una defensa que necesita refuerzos

A priori, el actual jugador del Al-Nassr debía completar un eje de la zaga en el que ya figuraban Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Álvarez y Daniel Egiluz, que tras su cesión en Miranda de Ebro podía ganarse un puesto en la plantilla como quinto central. En este escenario, Valverde descartó la opción de que Unai Núñez —cedido por el Celta— siguiera en el club. Poco después, la defensa comenzó a venirse abajo.

Laporte, celebrando un gol con el Al-Nassr / SPORT.es

Primero fue la sanción de Yeray Álvarez por el positivo detectado por la UEFA, causado por un medicamento prohibido en su tratamiento contra la alopecia. Después, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Daniel Egiluz durante un partido de pretemporada. Valverde, de golpe y porrazo, se quedaba con solo dos centrales en la plantilla. Una papeleta que está solventando con Jon de Luis, producto de Lezama, y que quería resolver definitivamente con el fichaje de Laporte.

48 horas para resolver la situación

El club saudí confirmó su adiós, por medio del entrenador Jorge Jesús, a finales de julio, pero la operación se fue torciendo.Parecía que se resolvía definitivamente cuando el Al-Nassr fichó a Iñigo Martínez, pero ahora el miedo se empieza a apoderar de los aficionados del Athletic. “No tengo ni idea del tema del central. Todavía, hasta que se cierre el mercado, todos los equipos intentarán tener la mejor plantilla que puedan y veremos si lo podemos conseguir. Hasta que no se cristalizan las cosas no sabes cómo son. Veremos qué nos depara todo esto”, declaró Valverde sobre el asunto.

Aymeric Laporte celebra el gol marcado a Serbia / SEFUTBOL

Parece incomprensible que la directiva deje el puesto de central tan descubierto, por lo que estas 48 horas apuntan a ser movidas en Bilbao. Lo cierto es que se espera un final feliz. El Al-Nassr quiere recuperar una parte de la inversión realizada por Laporte y evitar que se marche gratis el curso que viene, mientras el jugador desea jugar en un año clave de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, en esto del fútbol nunca se puede cantar victoria hasta el final.