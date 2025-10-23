El Athletic comparte el comunicado médico de Iñaki Williams

Iñaki Williams, lesionado en el partido de ayer miércoles de Liga de Campeones ante el Qarababg en San Mamés, sufre una lesión muscular y apunta a baja para viarios partidos en el Athletic Club. Según informó el propio club mediante un comunicado médico en sus redes, el capitán del equipo rojiblanco sufre "una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha", sobre la que no avanza plazos de recuperación.

El club bilbaíno se limita a apuntar que Iñaki "queda pendiente de evolución" y que "comenzará su proceso de recuperación". El mayor de los Williams tuvo que ser sustituido en el minuto 38 del choque frente al Qarabag y en su lugar entró Alex Berenguer.

Por los gestos del jugador al retirarse del terreno de juego, la lesión parece seria y se perfila baja más de un partido y para este sábado ante el Getafe en San Mamés (18.30 horas) parece totalmente descartado.

Iñaki solo se ha perdido hasta la fecha el encuentro de los suyos ante Osasuna, por lo que será una baja más que sensible para Ernesto Valverde, que por su parte recuperó hace un par de semanas al menor de los Williams, Nico.

Este ya disputó ante el Qarabag 65 minutos, su mayor registro tras regresar de la lesión. Fue sustituido por Robert Navarro, clave en la primera victoria del Athletic en la fase de liga de esta Champions League al anotar el 2-1. Guruzeta, para completar su doblete, puso el definitivo 3-1 en el marcador.