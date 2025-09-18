El Athletic colabora con la Federación Vasca de Fútbol para el Euskadi-Palestina

El Athletic Club está colaborando "en la medida de lo posible" con la Federación Vasca de Fútbol (FVF) para la celebración del partido amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina que quiere organizar la FVF en colaboración con su homóloga palestina el 15 de noviembre en San Mamés.

Así lo ha confirmado el presidente del Athletic, Jon Uriarte, en una extensa rueda de prensa de más de una hora y media convocada en principio valorar en inicio de temporada, el cierre del mercado y fijar los objetivos del equipo rojiblanco en la que se han tratado además otros temas de la actualidad rojiblanca.

Uriarte ha puntualizado que la opinión del club sobre la tragedia humanitaria en Gaza, basándose "en el reglamento de responsabilidad social corporativa y buena gobernanza aprobado por los socios", es que el Athletic "se posiciona claramente en defensa de los derechos humanos y en contra de todas las atrocidades que se están produciendo".

Acerca del amistoso, "que todavía no está cerrado", el dirigente aclaró que el Athletic está "en contacto permanente con la Federación Vasca para colaborar en la medida de lo posible en la celebración" del partido.

"Nos pidieron jugadores y que se pudiera celebrar en el estadio. El Athletic ha sido claro en colaborar con esta iniciativa", apostilló Uriarte.

La Federación Vasca de Fútbol confirmó este jueves que lleva "tiempo en conversaciones" con la de Palestina para la celebración de un partido amistoso entre Euskadi y Palestina "de carácter solidario con el objetivo de reclamar y defender la paz".