El Athletic Club, a por su primera victoria en Europa

Este miércoles a las 18:45 volverá a sonar el himno de la Champions League en San Mamés. El Athletic Club disputará su tercer partido en la máxima competición continental sin conocer todavía la victoria. Enfrente estará el Qarabağ, la gran revelación del torneo, dispuesto a prolongar su sueño europeo. Los de Ernesto Valverde están obligados a reaccionar y revertir la situación en su regreso a la élite europea, once temporadas después.

El Athletic no despega

El conjunto bilbaíno no ha comenzado la temporada como se esperaba. Tras firmar un gran curso y alcanzar la cuarta plaza que les devolvió a la Champions, los rojiblancos no han logrado mantener el nivel que se esperaba de ellos. En Liga solo han sumado catorce puntos en nueve jornadas y acumulan una racha preocupante: cinco derrotas, dos empates y una única victoria en sus últimos ocho encuentros. El último tropiezo llegó este mismo fin de semana, tras no lograr pasar del empate a cero en casa del Elche.

El Estadio se prepara para el partido Elche CF - Athletic Club / Matías Segarra

En Europa, el panorama no es más alentador. Aunque el sorteo no fue benévolo con los de Ernesto Valverde, lo cierto es que el conjunto bilbaíno tampoco ha mostrado su mejor versión. En su estreno continental cayeron en San Mamés ante el Arsenal (0-2) y, una jornada más tarde, sufrieron una contundente derrota frente al Borussia Dortmund (4-1) en el Signal Iduna Park.

Débiles en las áreas

Gran parte de los problemas reside en la fragilidad defensiva. Pese a la incorporación del internacional español Aymeric Laporte, procedente del Al-Nassr, la zaga zurigorri ha encajado quince goles y solo ha logrado dejar la portería a cero en dos ocasiones.

Tampoco en ataque llegan las buenas noticias. Los chicos del 'Txingurri' apenas han anotado diez goles y sufren la falta de un delantero con instinto goleador. Ningún jugador ha conseguido marcar más de un tanto. Ni Maroan Sannadi ni Gorka Guruzeta han logrado responder al nivel exigido en la élite.

La enfermería se vacía antes de un duelo clave

Sin embargo, no todo son malas noticias. Valverde recuperará para el once inicial a su gran estrella, Nico Williams. El extremo, lesionado con la selección en septiembre, apenas ha tenido minutos ante Mallorca y Elche, pero su probable regreso al once titular es una excelente noticia para los vascos. El pequeño de los Williams suma, en apenas cinco partidos, dos goles y una asistencia, siendo la principal amenaza ofensiva del equipo.

Nico Williams besa el escudo del Athletic mientras su hermano, Iñaki, camina hacia el terreno de juego. / Europa Press

También estarán disponibles Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer y Mikel Vesga, recuperados de sus respectivas lesiones. No obstante, se quedan fuera Beñat Prados y Unai Egiluz —ambos con rotura del ligamento cruzado—, Yeray, sancionado por la UEFA, e Izeta, que no está inscrito en la competición.

Desde Bakú con confianza

El Qarabağ, por su parte, llega lanzado. Líder de su liga con dieciséis puntos, suma cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos. El conjunto dirigido por Qurban Qurbanov ha conquistado las últimas cuatro ligas de Azerbaiyán y atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

En competición continental, su trayectoria reciente ha sido más discreta, la temporada pasada no superó la fase de grupos de la Europa League y su techo ha sido los octavos de final del mismo torneo. Pero este curso, el equipo azerí ha dado un salto de calidad. Se clasificó para la Champions tras eliminar al Shelbourne (Irlanda), KF Shkëndija (Macedonia del Norte) y Ferencváros (Hungría), y ya en la fase de grupos ha sorprendido con triunfos ante Benfica (2-3) y Copenhague (2-0).

Los 'leones' deberán prestar especial atención al extremo francés Abdellah Zoubir, máximo goleador histórico del club, que suma cuatro goles y cuatro asistencias en lo que va de temporada.