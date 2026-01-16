El Athletic Club tiene su 'nuevo 'juguete'

El Athletic ha encontrado una nueva forma de viajar y de presentarse. Un avión con identidad propia, con su escudo a gran escala y con la plantilla convertida en imagen itinerante. El nuevo Airbus A320 de Vueling, bautizado como "Lion Friendly", acompañará al equipo en Europa y se estrenará en el desplazamiento de Champions a Bérgamo de la próxima semana.

Estreno con foto en Loiu

El primer vuelo oficial está fijado para el martes 20 de enero, cuando el conjunto bilbaíno ponga rumbo a Bérgamo para medirse al Atalanta BC. Antes, el avión se presentará en el aeropuerto de Loiu, 20 kilómetros al norte de la ciudad vizcaína, con la plantilla de Ernesto Valverde como protagonista, en un acto pensado para que los medios tomen fotos del vehículo junto a los jugadores.

El club enmarca el estreno como un homenaje a la identidad rojiblanca y al respaldo de la afición en Europa, con una aeronave concebida para acompañar al equipo en sus desplazamientos continentales.

Un fuselaje con seis caras y un lema

El diseño del "Lion Friendly" convierte el exterior en una declaración. El escudo del Athletic aparece en gran formato junto a la puerta principal, y el fuselaje incorpora las imágenes de seis futbolistas del primer equipo, Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Iñaki Williams, Daniel Vivian y Álex Berenguer. Todo ello, rematado con el lema "Aúpa Athletic" integrado en los colores rojo y blanco característicos del club.

Se trata de un Airbus A320, un modelo emblemático en la historia de Vueling y del que la compañia española posee más de un centenar en flota, con capacidad para 180 pasajeros, una cifra que subraya su uso dentro de la operativa habitual y la dimensión de un proyecto que busca visibilidad, no solo logística.

Un viaje tematizado

La personalización no se queda en la pintura. El interior del avión también está ambientado con mensajes y detalles visuales vinculados al club. Entre las frases destacadas aparece "Volando a lo bajini, llegamos muy alto", un guiño que busca reforzar el vínculo emocional entre equipo, afición y aerolínea.

La puesta de largo del avión llega en el marco de la renovación del acuerdo entre Vueling y el Athletic hasta 2027. La aerolínea mantiene su papel de patrocinador premium y aerolínea oficial del club, y el proyecto del avión personalizado se presenta como una pieza visible de esa alianza.

Además, la iniciativa incorpora un elemento de sostenibilidad. A partir de 2026, Vueling utilizará un 10% de combustible sostenible de aviación (SAF) en los desplazamientos de 'los leones' una proporción que, según la información difundida, supera las exigencias actuales de la normativa europea y busca reducir emisiones asociadas a los vuelos del equipo.

En lo operativo, la colaboración también se apoya en la conexión con Bilbao. La información publicada destaca a la capital vasca como una base estratégica para Vueling, con 32 rutas directas y un peso muy relevante en el tráfico de pasajeros de Loiu.