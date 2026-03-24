El Athletic Club, un mar de dudas: convocadas elecciones a la presidencia

El Athletic Club centra la actualidad informativa estos últimos días. Si el viernes pasado fue Ernesto Valverde el que tomó la palabra para anunciar su salida del equipo a final de temporada, este martes Jon Uriarte fue el encargado de repasar la actualidad del club.

Entre otras cosas, el presidente y candidato a la reelección al Palacio de Ibaigane estableció una fecha para la jornada electoral. Uriarte anunció que la junta directiva actual dejará su cargo este próximo domingo y convocó los comicios para el viernes 8 de mayo que, si LaLiga confirma la jornada, podría coincidir con el Athletic-Valencia de la 33ª jornada del campeonato. "Si el partido se disputase el viernes, sería un problema para la infraestructura. Estamos trabajando para que no se celebre ese viernes", apuntaba el directivo rojiblanco.

No sabe si tendrá rival

Uriarte se presentará pero todavía desconoce si habrá alguna candidatura alternativa que discuta su gestión al frente de la entidad bilbaína. En los últimos meses se han levantado muchas voces contrarias al actual mandatario, pero ninguna ha decidido dar el gran paso. Sobre si tendrá o no oposición, Uriarte comentó: "No tengo ni idea de si va a haber alguna candidatura alternativa. Desde la perspectiva del club, creo que tener elecciones es positivo para el club. Además, nos hace sacar lo mejor a todos los candidatos, es positivo. Si se llevan mal las elecciones, pueden hacer conflictos, y eso hay que evitarlo".

Como no podía ser de otra forma, el máximo responsable del club comentó la decisión de Ernesto Valverde de finalizar su contrato el próximo mes de junio. El empresario reconoció la labor del extremeño y emplazó a una futura rueda de prensa para anunciar al próximo inquilino del banquillo de San Mamés.

"Quiero agradecer a Ernesto Valverde. Su trabajo ha sido fantástico. Hemos tocado el cielo con él. Hemos ganado la Copa, llegado a la Champions, con mucho disfrute del juego. Es uno de los técnicos más exitosos de la historia moderna del club. La decisión se ha tomado de consenso y cuando alguien así se marcha te enfrentas a un reto. Sustituir a un mito como Ernesto Valverde no será fácil, pero lo haremos bien", apuntaba sobre el 'Txingurri'.

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras anunciar su adiós al Athletic Club / EFE

Las amenazas sufridas

El presidente del Athletic Club ha sido objeto de amenazas por partes de sectores radicales de la afición 'athleticzale', hechos que denunció ante la 'Ertzaintza'. "Recibirlas no es bonito. No te gusta recibir amenazas de muerte y que vengan a tu casa a hacerlo. No sé qué ni quién hay detrás, pero creo que defendemos los valores del Athletic. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y por eso igual la consecuencia son recibir esas amenazas. Estoy tranquilo y con fuerzas", apuntó.

Insiste en la salvación

En el plano deportivo, el equipo parece haber remontado el vuelo y se ha colocado cerca de la zona europea después de haber estado algunas jornadas mirando de reojo a los puestos de descenso. Hace algunas semanas Uriarte reclamó mayor intensidad a la plantilla e instó a consguir cuanto antes los 42 puntos que otorgan la salvación. En la comparecencia de este martes volvió a repetir el mensaje: "Hay que estar alerta y seguir con un ojo hacia detrás, pero también con otro hacia delante. Los 42 puntos hay que conseguirlos cuanto antes y también intentar entrar en puestos de Europa. Todavía podemos conseguir los objetivos que nos marcamos al principio de temporada".

El parón internacional será agua bendita para Ernesto Valverde. A falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato, el entrenador podría recuperar efectivos en estas dos semanas de selecciones, entre ellos Nico Williams, que ultima su puesta a punto para llegar al tramo final de temporada y al Mundial con las pilas cargadas.