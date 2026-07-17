El Athletic Club cierra el fichaje de un portero de raíces nigerianas

Tras poner fin a la etapa de Ernesto Valverde, el cual logró ganar la Copa del Rey 40 años después de la última, el Athletic Club inicia una nueva era bajo la dirección de Edin Terzic. Si bien la última campaña del conjunto vasco fue muy decepcionante al dar una pésima imagen en la vuelta a la Champions League, además de no lograr la clasificación a competiciones europeas, el nivel de la plantilla apunta a cotas más altas y la intención del club presidido por Jon Uriarte es volver a demostrarlo.

No obstante, para recuperar la competitividad a medio y largo plazo, no sirve con solamente reforzar el primer equipo, sino que también se debe dar prioridad a reforzar la cantera, más si cabe en un conjunto con la peculiar filosofía del Athletic Club: "Jugar exclusivamente con futbolistas nacidos o formados futbolísticamente en Euskal Herria". Es el caso de Darlington Osuchukwu, guardameta de la cantera del Manchester United que se incorporará al filial de los rojiblancos.

Y es que en el filial vasco ya se han producido importantes salidas desde que llegara el entrenador germano, y ahora se ha logrado un fichaje para reforzar una posición en la que el Athletic ha logrado formar a grandes futbolistas en el pasado, como demuestran los casos de Zubizarreta, Remiro, Kepa o Unai Simón.

La historia de Darlington, del United al Athletic

De padres nigerianos, Darlington nació en Murcia, aunque se mudó a Pamplona con solo cinco años de edad. De hecho, si cumple los requisitos para poder ser jugador del conjunto vasco, es justamente porque se formó en el fútbol base del Gazte Berriak navarro de Ansoain, e incluso llegó a entrenarse un año con las categorías inferiores de Osasuna. Además, con solo 16 años de edad, el portero de raíces nigerianas ya sabe lo que es representar a la selección española en categorías inferiores, pues fue convencido por la Federación Española el pasado mes de agosto, antes de ser convocado por Sergio García para acudir a la concentración de la Sub-17 en Alfaz del Pi.

Cuando Osuchukwu tenía 13 años, en 2020, su familia decidió trasladarse a Inglaterra por motivos laborales, lo cual derivó en su fichaje por el Manchester United un año después, donde ha continuado con su formación el último lustro. En el conjunto mancuniano su progresión ha sido imparable, por lo que los grandes clubes de Europa se interesaron en él, aunque finalmente ha sido el Athletic Club el equipo que se ha hecho con sus servicios.