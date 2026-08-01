El Athletic castiga a un Burgos que compitió durante una hora

El Athletic se impuso con claridad al Burgos en el cuarto amistoso de la pretemporada para los de Sergio Francisco, en un partido en el que marcaron Areso, Navarro e Iñaki Williams. El Burgos jugó de tú a tú durante los primeros 60 minutos, pero los cambios frenaron en seco al equipo burgalés ante un rival muy superior.

En un atípico encuentro en el que se jugaron cuatro tiempos de 30 minutos, el Burgos tuvo el balón en los primeros compases, pero golpeó primero el Athletic. Tras una jugada entre Berenguer y Yuri, este último cruzó el balón por el área y Areso, desde el lado contrario, adelantó al conjunto visitante.

El Burgos trató de reaccionar con un disparo lejano de David Hernáiz que paró Padilla. La mala noticia para el equipo burgalés fue que Oier Luengo tuvo que ser sustituido por lesión.

En la segunda parte, el Burgos estuvo a punto de sorprender, pero Mollejo mandó fuera su disparo cuando parecía que iba a llegar el gol del empate.

El Athletic siguió demostrando su superioridad y, en esta ocasión, fue Lizancos quien evitó el segundo tanto del equipo bilbaíno tras un disparo de Sancet. Minutos después, volvió a ser protagonista al sacar un cabezazo de Selton.

El Burgos desapareció y el segundo periodo solo tuvo un dueño: el Athletic.

Tras el descanso, el Athletic amplió la ventaja con un pase en profundidad a Navarro, que se internó entre la defensa burgalesa para batir a Cantero.

Quería más el equipo de Terzić, que tuvo el control absoluto del partido y hasta en tres ocasiones pudo sentenciarlo, pero se encontró con Cantero. No falló en la recta final del tercer periodo Iñaki Williams, que aprovechó un centro de Nico Serrano para batir al guardameta ante la ineficacia de la defensa burgalesa.

En los últimos 30 minutos se vio poco fútbol y escasa intención ofensiva por parte de ambos equipos.

El Athletic levantó el pie y fueron pasando los minutos, mientras que el Burgos, que llevaba casi media hora sin acercarse a la portería visitante, tuvo una ocasión con un disparo de Dadie que atrapó Santos.

Ficha técnica

0 - Burgos CF: Cantero (Diego González, min. 90), Lizancos (Dadie, min. 60), Oier Luengo (Iván Martínez, min. 16), Grego Sierra (Marcelo, min. 60), David Hernáiz (Saúl del Cerro, min. 60); Curro (Mario Cantero, min. 60), Grajera (Galdames, min. 60); Mejía (Fermín, min. 60; Pablo Sagredo, min. 113), David González (Ethan, min. 60; Hugo Sedano, min. 112), Javi Llabrés (Kevin Appin, min. 60) y Mollejo (Irian, min. 60).

3 - Athletic: Padilla (Santos, min. 90), Areso (Hugo Rincón, min. 60), Yeray (Monreal, min. 60), Paredes (Adama, min. 60), Yuri (Johaneko, min. 60); Jaureguizar (Ruiz de Galarreta, min. 60), Rego (Gere, min. 60; Guruzeta, min. 97); Selton (Nico Serrano, min. 60; Djaló, min. 90), Sancet (Navarro, min. 60), Berenguer (Peio Canales, min. 60) y Maroan (Iñaki Williams, min. 60).

Goles: 0-1, min. 14: Areso. 0-2, min. 63: Navarro. 0-3, min. 84: Iñaki Williams.

Árbitro: Eder Mallo, del comité asturiano. Amonestó al visitante Paredes (min. 24).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Estadio Municipal de El Plantío, en Burgos, ante cerca de 7.000 espectadores.