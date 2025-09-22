ATHLETIC CLUB
El Athletic busca salir del bache ante el Girona
Los 'leones' acumulan tres derrotas consecutiva
EFE
El Athletic Club recibirá al Girona mañana martes en San Mamés con el objetivo de acabar con una racha de tres derrotas consecutivas -Alavés, Arsenal y Valencia- encadenando la tercera victoria consecutiva frente al equipo catalán en 'La Catedral'. Hace dos campañas, en la 2023-24, el cuadro bilbaíno ganó por 3-2 (Berenguer 2 e Iñaki Williams/Tsygankov y Eric García) y la pasada por 3-0 con un 'hat trick' de Oihan Sancet.
El Athletic ganó también en los dos primeros de los cinco partidos que ha jugado el Girona en la capital vizcaína, el primero el 2-0 de la campaña 2017-18 (Muniain y Aduriz) y un año después el 1-0 de la 2018-19 gracias a un penalti materializado por Aritz Aduriz.
Entre estos cuatro encuentros, en la 2022-23, llegó el único resultado positivo en San Mamés de los de Montilivi. Fue un 2-3 en un accidentado partido de los locales que marcaron en la portería rival a través de Yuri y Raúl García, pero también en la propia con De Marcos y Vesga después del primer tanto de Aleix García.
- FC Barcelona - Getafe CF: previa, resumen, resultado y goles del partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26
- Keita Balde: 'Me gustaría volver a La Masia y ayudar al Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Getafe
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Imágenes inéditas: el Barça presume del Spotify Camp Nou a la espera del regreso definitivo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Pedri prioriza el Barça y el descanso