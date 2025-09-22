El Athletic busca salir del bache ante el Girona

El Athletic Club recibirá al Girona mañana martes en San Mamés con el objetivo de acabar con una racha de tres derrotas consecutivas -Alavés, Arsenal y Valencia- encadenando la tercera victoria consecutiva frente al equipo catalán en 'La Catedral'. Hace dos campañas, en la 2023-24, el cuadro bilbaíno ganó por 3-2 (Berenguer 2 e Iñaki Williams/Tsygankov y Eric García) y la pasada por 3-0 con un 'hat trick' de Oihan Sancet.

El Athletic ganó también en los dos primeros de los cinco partidos que ha jugado el Girona en la capital vizcaína, el primero el 2-0 de la campaña 2017-18 (Muniain y Aduriz) y un año después el 1-0 de la 2018-19 gracias a un penalti materializado por Aritz Aduriz.

Partido de fútbol Liga EAsports entre el Valencia CF y el Athletic Club Bilbao / Francisco Calabuig

Entre estos cuatro encuentros, en la 2022-23, llegó el único resultado positivo en San Mamés de los de Montilivi. Fue un 2-3 en un accidentado partido de los locales que marcaron en la portería rival a través de Yuri y Raúl García, pero también en la propia con De Marcos y Vesga después del primer tanto de Aleix García.