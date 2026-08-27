El Athletic busca reconstruirse atrás para frenar al Barça

El Athletic Club llega al duelo contra el Barça con una asignatura pendiente que hace apenas un par de temporadas parecía impensable: recuperar la solidez defensiva. El conjunto rojiblanco ha dejado de ser aquel bloque rocoso que apenas concedía ocasiones y afronta su visita al Spotify Camp Nou con dudas en la retaguardia.

Los números reflejan el cambio. El Athletic encajó 37 goles en LaLiga 2023-24, una cifra que le permitió terminar entre los equipos menos goleados del campeonato y que coincidió con la conquista del Trofeo Zamora por parte de Unai Simón. Un curso después recibió tan solo 29 tantos que le sirvieron para colocarse como la mejor defensa de la competición.

La tendencia se rompió la pasada temporada. El Athletic recibió 58 goles en LaLiga 2025-26, situándose entre los cinco equipos más goleados del campeonato. Y el arranque del nuevo curso tampoco ha ayudado a despejar las dudas: en la primera jornada, el conjunto bilbaíno cayó 1-3 ante el Sevilla en San Mamés.

Yuri Berchiche lamentándose tras ser expulsado. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Terzić busca la fórmula

El nuevo técnico rojiblanco, Edin Terzić, afronta ahora su primera gran prueba ante el Barça. El entrenador alemán podría introducir cambios para intentar recuperar el equilibrio defensivo y una de las posibilidades que maneja es apostar por una línea de tres centrales.

La expulsión de Yuri Berchiche ante el Sevilla condiciona todavía más la planificación defensiva. Terzić estudia así una fórmula que ya ha utilizado durante su carrera y que permitiría reforzar la zona central y reducir los espacios ante un Barça que buscará atacar con mucha movilidad y que viene de marcar cinco tantos en su debut liguero.

Una posible defensa formada por Yeray, Aymeric Laporte y Aitor Paredes tendría la misión de proteger a Unai Simón y cerrar los pasillos interiores. Los carrileros completarían un sistema que podría convertirse en una línea de cinco cuando el Athletic se repliegue.

Unai Simón, otra vez bajo los focos

El momento del Athletic también pone el foco en Unai Simón. El guardameta continúa siendo una de las grandes referencias del equipo, pero el rendimiento defensivo colectivo ha provocado que el portero deje de contar con el mismo blindaje de temporadas anteriores.

Unai Simon gana el guante de oro del Mundial. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El internacional español fue uno de los grandes protagonistas del Mundial y terminó llevándose el Guante de Oro, pero en Bilbao ha vivido un escenario diferente. El arranque ante el Sevilla, con tres goles encajados y fallos impropios de un portero de su categoría, volvió a poner de manifiesto los problemas que el nuevo Athletic debe solucionar.

Ahora llega el Barça. El equipo de Hansi Flick pondrá a prueba un sistema defensivo que Terzić todavía está intentando reconstruir. La movilidad de los atacantes blaugrana y su capacidad para encontrar espacios entre líneas obligarán al Athletic a recuperar cuanto antes aquella versión defensiva que durante años les convirtió en un conjunto especialmente difícil de asaltar.