El Athletic abraza la mediocridad: "La prioridad son los 42 puntos"

"El objetivo que nos marcamos a principio de año es el objetivo de alcanzar los 42 puntos", cortita y al pie. Así ratificó Iñigo Lekue, segundo capitán del Athletic Club, a su presidente, un Jon Uriarte que comunicó el pasado 3 de febrero había dejado clara la meta de la entidad bilbaína para la segunda mitad de la temporada: sumar cuanto antes los famosos 42 puntos que aseguran la permanencia en Primera División.

El mensaje cala hondo. Que un club como el Athletic, siempre considerado candidato a Europa, tenga que preocuparse siquiera por el descenso, revela que en Ibaigane hay un problema. Y de los gordos. Un desafío que obliga a mirar de frente la realidad y a asumir que la lucha por la permanencia ya no es un riesgo, sino una prioridad.

"Sí que es verdad que tras tres victorias consecutivas y un empate tienes una situación más desahogada, puedes mirar más hacia arriba. Pero tras el partido del otro día se vuelve a ratificar que el objetivo son los 42 puntos. Nos viene bien a todos pensar eso. Si lo conseguimos pronto podremos ver hacia donde mirar”, aportó un contundente Lekue en Lezama.

A siete de los "42 puntos"

El deustarra, eso sí, quiso aclarar que su afirmación "nace de manera personal, soy yo el que lo dice". Se dedicó a ser el "portavoz del club": "Es un poco por la sensación y por lo que hablamos en el vestuario"

La realidad, por dura que pueda ser, es la que es: tres derrotas consecutivas, un punto de los últimos nueve y aún deben sumar siete para alcanzar los "42 puntos". Décimos con 35 puntos, se encuentran a seis de unos puestos europeos que, a priori, siguen siendo su objetivo... pero también a nueve de un descenso que, aunque todavía queda lejos, asoma en el horizonte con más ruido del deseado.

El Athletic cayó en Montilivi / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A diez jornadas del final, el calendario no es precisamente grato: Betis, Getafe, Villarreal, Osasuna, Atlético de Madrid, Alavés, Valencia, Espanyol, Celta y Real Madrid. Para colmo, es, tras 28 jornadas disputadas, el peor Athletic en los últimos nueve años. Con 35 puntos en el casillero, los mismos que en la 17/18 o la 20/21, dista de aquellas plantillas que cosecharon 40 puntos en la 21/22 y la 22/23, 52 en la 24/25 o 53 en la 23/24.

La afición, crispada

La renovación de Nico Williams hasta 2035, los fichajes de Aymeric Laporte, Jesús Areso o Robert Navarro, el cuarto puesto de la 24/25, alcanzar las semifinales de la Europa League o el regreso a la Champions son algunos de los argumentos que da una hinchada crispada para exigir ambición real y resultados a la altura de la historia del Athletic Club.

El valor de mercado de Nico Williams se desploma / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Que mensajes mas ilusionantes y motivadores. Os estáis riendo en nuestra cara", comenta un aficionado del Athletic en 'X'. "Quedas cuarto, semis de Europa League, mantienes a Nico y traes a Laporte, pero la siguiente temporada tu objetivo son los 42 puntos", asegura otro.

"En Bilbao somos así"

"Hasta que no lleguemos y no veamos que cogemos distancia con el descenso no miraremos a ningún otro lado. Entiendo que cuando se encadenan victorias se mire hacia arriba y saquemos pecho. En Bilbao somos así”, manifestó.

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"Fue una derrota dura [ante el Girona] que ratifica el objetivo al que debemos mirar de cara a este último tramo de temporada. Ha sido una temporada llena de competiciones y hasta el momento no hemos tenido ninguna alegría en ninguna de las cuatro”.