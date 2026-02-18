Arteta, la posible solución del Athletic con Nico Williams

El Athletic Club confirmó este lunes que Nico Williams estará de baja de forma indefinida para tratar de remediar definitivamente sus problemas físicos con la pubalgia.

Según confirmó este mismo fin de semana su entrenador, Ernesto Valverde, el jugador "tiene problemas, no está al cien por cien. Así no podemos seguir".

De momento, la baja se espera que dure aproximadamente un mes, perdiéndose, entre ellos, el partido de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, además de los compromisos ligueros correspondientes.

Ahora, según informa el medio inglés 'TEAMtalk', el Arsenal está muy atento a la situación del futbolista. Acorde a la información, el club 'gunner' ya sabe, mediante intermediarios, que Nico está considerando una salida de la entidad bilbaína este mismo verano.

El equipo de 'scouting' de Mikel Arteta tiene a Nico en su lista para reforzar la posición del flanco izquierdo, pese a contar con Leandro Trossard y Gabriel Martinelli esta campaña. Andrea Berta trabaja en varios nombres de su perfil, con explosividad, profundidad y la capacidad de presionar desde primera línea, y las fuentes aseguran que desde el club le han recomendado que tenga a Nico en el radar a corto y largo plazo.

La misma fuente, además, asegura que hay otros equipos 'top' en esta misma dirección, y que todos ellos están siendo informados "discretamente" sobre su disponibilidad a partir de la apertura del mercado de fichajes de junio. Entre ellos, Chelsea, Liverpool, Manchester United, PSG y Bayern de Múnich ya saben, mediante intermediarios, que Nico podría estar disponible en el mercado.

El navarro protagonizó uno de los culebrones de este pasado verano, al ser vinculado con el FC Barcelona. Finalmente, Nico renovó con el club león por 10 años más y una importante subida de sueldo, aunque los informes apuntaron que en el contrato se incluía una cláusula de rescisión cercana a los 100 millones de euros.

Tras su alegato de fidelidad, esta temporada no ha sido fácil para el extremo. La lesión que arrastra desde inicios de temporada le ha dejado ahora apartado de los terrenos de juego y al filo del quirófano. En sus 26 apariciones esta temporada, Nico suma tan solo cuatro goles y seis asistencias, y su rendimiento ha estado lejos del esperado de él cuando firmó su nuevo contrato.

Además, el proyecto del Athletic no ha acabado siendo tan exitoso como se esperaba. Novenos en liga, el equipo rojiblanco ha quedado eliminado de la fase liga en la Champions y las sensaciones no han dejado buen sabor de boca a la afición.

De momento, en este tramo final de temporada, la decisión del internacional español de parar su actividad futbolística para intentar recuperarse por completo de estos problemas físicos le alejará de los focos y le permitiría poder llegar a buena forma al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este 2026, en unas fechas en las que podría volver a plantearse su futuro lejos de Bilbao. El interés de Arteta podría ser una vía de escape, tanto para Nico como para el Athletic tras una temporada más que complicada.