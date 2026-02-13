La amenaza real de la FIFA al Athletic: ¿hasta dónde puede llegar la sanción?

La inclusión del Athletic Cluben la ‘lista negra’ de la FIFA, tal y como avanzó 'Deia', cogió a todo el mundo por sorpresa, en especial a un aficionado athleticzale increpado por la noticia que sacudió al universo futbolístico horas después de la derrota de los chicos de Ernesto Valverde en la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey, y en la previa de la segunda semifinal que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputaron en el Riyadh Air Metropolitano.

Abre un escenario que, aunque en Ibaigane confían en resolver en las próximas horas, tal y como aseguraba 'El Correo', plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar realmente la sanción de la FIFA?

Sobre el papel, la medida más dura sería la prohibición de inscribir jugadores durante tres ventanas de mercado, lo que en el peor de los casos bloquearía al club bilbaíno hasta enero de 2028. Un castigo de gran impacto para cualquier entidad, pero especialmente sensible para un proyecto deportivo que basa su planificación en el equilibrio a medio plazo.

En la práctica, este tipo de sanciones rara vez se prolongan tanto tiempo si el conflicto se soluciona con rapidez. La propia experiencia reciente del fútbol español demuestra que la FIFA suele retirar a los clubes de esta lista una vez subsanadas las irregularidades económicas o administrativas detectadas.

Precedentes

Los distintos precedentes invitan al optimismo en Bilbao. El pasado mes de enero de 2025, Mallorca y Rayo Vallecano salieron del listado en apenas 48 horas tras abonar cantidades pendientes vinculadas al mecanismo de solidaridad. Los madrileños abonaron 100.000 euros a un equipo de Senegal y, los bermellones, 50.000 euros a uno turco.

Asimismo, a Barça, Real Madrid y Atlético les tocó vivir este mismo escenario años atrás. Primero fueron los culés en 2014 y, dos años después, en 2016, fue el turno de los clubes capitalinos.

El porqué de la sanción

Contaba 'El Correo' que las desavenencias estarían relacionados con Pumas, el conjunto de la liga mexicana al que el meta Álex Padilla fue cedido en enero de 2025. El acuerdo entre ambas directivas prolongaba la estancia del guardameta en el club azteca hasta junio de 2026. No obstante, Ibaigane decidió recuperarlo el pasado verano tras la salida a préstamo de Julen Agirrezabala rumbo al Valencia.

Por lo visto, Pumas no habría quedado conforme con algún detalle del regreso a Bilbao de Padilla, nacido en Zarautz, de madre mexicana y que residió allí durante siete años. Ibaigane percibió 400.000 euros por la cesión y abonó 300.000 como compensación a un equipo que se hallaba en plena competición. Ahí, en ese movimiento, podría estar el origen de la discrepancia.

Calma en Ibaigane

Sin embargo, el verdadero alcance del castigo dependerá de la naturaleza exacta del desacuerdo y de la rapidez con la que ambas partes alcancen un acuerdo. En un modelo basado en la cantera y el mercado limitado, la restricción no sería letal, pero sí alteraría de forma notable la estrategia de refuerzos.

En Ibaigane, según afirmaba 'El Correo', se mantiene la calma pese a tratarse de una situación inaudita para la entidad bilbaína. Ya tuvo que lidiar con los problemas federativos en el traspaso de Aymeric Laporte, puesto que la documentación ara hacer oficial su fichaje llegaron fuera del plazo establecido.

No obstante, tras la apelación del Athletic a la FIFA, se dio luz verde al movimiento al entender que Ibaigane había hecho las cosas de forma correcta y que el retraso corría a cuenta de su anterior club, el Al-Nassr.

En este contexto, el escenario más probable sigue siendo el de una resolución rápida y la salida de la 'lista negra' en cuestión de días. Pero mientras no se formalice el acuerdo, el peor horizonte sigue sobre la mesa: tres ventanas sin fichajes y un margen de maniobra deportivo reducido al mínimo.