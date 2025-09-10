Ambición txuri-urdin: lleno asegurado y hambre de la primera victoria, frente al Real Madrid

En Donosti hay mucha expectación. El encuentro del próximo sábado ante el Real Madrid en el Estadio de Anoeta es vital para las aspiraciones del equipo. No solo a nivel de clasificación, sino a nivel mental. La Real Sociedad no ha logrado ganar todavía en los tres primeros encuentros de la temporada. Son dos empates (ante Valencia y Espanyol) y una derrota (Oviedo) en lo que va de Liga, y pese a que el próximo rival, el Real Madrid, es probablemente uno de los más complicados de la tabla, quieren dar el 'campanazo' delante de su afición.

Los txuri-urdines ya habían logrado imponerse en casa en 2023, cuando el equipo dirigido entonces por Imanol Alguacil se llevó la victoria con un 2-0 frente al conjunto blanco. Esta temporada, con Sergio Francisco al mando, cuentan con un plantel totalmente renovado y con algunas incorporaciones ilusionantes: como la de Guedes y Carlos Soler.

Tres días para recuperar efectivos

La Real ya se prepara para el encuentro a falta de tres días para el encuentro. Esta semana han regresado a los entrenamientos, tras el parón de selecciones. Lo han hecho en Zubieta, en el 'z2' (el nombre que se le da al segundo campo de entrenamiento de la ciudad deportiva de Zubieta) con la novedad de Jon Martín, que ha vuelto hoy con sus compañeros tras reincorporarse del parón.

Una semana importante y un poco distinta. Los demás internacionales han regresado también tras terminar los compromisos con sus selecciones nacionales. Es el caso de Remiro o Oyarzabal, que tenían fiesta y ya están de vuelta. Oyarzabal, después de anotar una vez más con la selección: un gol importante con la selección española ante Bulgaria y repartir tres asistencias entre los dos amistosos (también ante Turquía).

El portero y el delantero ya tienen su mente puesta en el encuentro de este sábado contra el Real Madrid, en el que apuntan a ser determinantes para un buen resultado de los txuriurdin. En el caso de Remiro, con un reto personal: sumar su primera portería a cero de esta temporada.