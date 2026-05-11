Comunicado médico oficial de la lesión de Nico Williams: qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial 2026

A Nico Williams no le está saliendo la temporada como se esperaba. Tras un verano agitado, marcado por el culebrón de su posible fichaje por el FC Barcelona y su posterior renovación con el Athletic Club, había muchas expectativas puestas en él. Se esperaba que diera un paso más en su rendimiento y alcanzara un nivel todavía más alto con la camiseta rojiblanca. Pero, por el momento, no ha sido así.

El internacional español volvió a vivir una pesadilla este domingo con un nuevo contratiempo físico. El extremo del Athletic tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 35 después de notar un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo, una acción que encendió todas las alarmas tanto en Bilbao como en la selección española a apenas un mes del Mundial.

Otro contratiempo físico

La imagen del internacional español retirándose cabizbajo y visiblemente afectado reflejó la preocupación existente en el entorno rojiblanco. Nada más sentarse en el banquillo, las cámaras captaron a Nico lamentándose con un “no puede ser”, consciente de que el problema llega justo cuando comenzaba a recuperar continuidad y sensaciones.

Tras el encuentro, Iñaki Williams, que sustituyó a su hermano tras la lesión, dejó una frase especialmente inquietante sobre el estado del internacional español: “Está bastante cojo” y “nunca ha sentido ese dolor en los isquios”, aseguró después del partido.

La lesión llega después de una temporada especialmente complicada para Nico Williams en el plano físico. El extremo ha convivido durante buena parte del curso con una pubalgia que le obligó a jugar durante meses lejos de su mejor versión y que incluso le apartó varias semanas de la competición para intentar frenar definitivamente las molestias.

Pese a todos los contratiempos físicos, Nico Williams ha vuelto a ser uno de los futbolistas más determinantes del Athletic cuando ha tenido continuidad. El extremo suma esta temporada 32 partidos entre las diferentes competiciones, con seis goles y cuatro asistencias, además de tres penaltis provocados, cifras condicionadas por las ausencias y por la falta de regularidad física.

En las últimas semanas, había empezado a recuperar explosividad y desequilibrio. De hecho, venía de firmar un doblete decisivo en Mendizorroza, un partido tras el cual Valverde destacó que el jugador necesitaba “volver a encajar” después de tantos meses jugando con dolor. Sin embargo, esta nueva lesión vuelve a frenarle e imposibilita verle sobre el verde con cierta continuidad.

Alivio para Nico

Las pruebas médicas realizadas a Nico Williams han traído cierto alivio tanto al Athletic Club como a la selección española. La resonancia descartó una lesión grave y, especialmente, cualquier afectación en el tendón, que era la principal preocupación tras su salida del partido.

En ese sentido, el Athletic Club emitió un comunicado en el que confirmó que Nico "fue sustituido por su hermano en el minuto 36 del partido al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda".

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Las previsiones apuntan ahora a un periodo de baja aproximado de tres semanas, por lo que el extremo rojiblanco debería poder llegar al Mundial sin excesivos problemas, según avanza 'MARCA'. Aunque deberá seguir una recuperación controlada y minuciosa, los plazos son optimistas y todo hace indicar que podría estar disponible incluso para el debut ante Cabo Verde.