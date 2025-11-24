Aitor Paredes será baja contra el PSG si ve tarjeta amarilla en Praga

El jugador del Athletic Club Aitor Paredes será baja por sanción frente al París Saint-Germain si es amonestado en el partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Slavia Praga el martes en el Fortuna Arena (21.00 h.).

Paredes ha visto dos tarjetas amarillas, en las visitas al Borussia Dortmund y el Newcastle, y está por lo tanto a una de cumplir el primer ciclo de tres que acarrea un partido de sanción en competiciones europeas. Los futbolistas del equipo bilbaíno ha visto cinco cartulinas en las cuatro primeras jornadas de competición, las dos del central vizcaíno y una de Mikel Jauregizar, Andoni Gorosabel y Jesús Areso.

El Slavia Praga, que el fin de semana venció al Bohemians por 3-1, recibirá mañana martes (21:00 horas) a un Athletic anímicamente tocado, en un partido que podría ser la última oportunidad para que los bilbaínos mantengan alguna opción de clasificarse para las eliminatorias de la Liga de Campeones.

El conjunto checo afronta el duelo como líder de su liga. El árbitro será el lituano Donatas Rumsas, el mismo que dirigió la derrota del Athletic frente al Arsenal en San Mamés por 0-2.