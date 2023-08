¡La UEFA prohíbe a los equipos de Arabia Saudí disputar la Champions!

La Saudi Pro League continúa creciendo deportivamente tras los múltiples fichajes que han acometido los grandes equipos saudís En los últimos días se especulaba con la presencia de los clubes saudís en las próximas ediciones de las competiciones europeas, pero el presidente de la UEFA ha salido al paso de los rumores

La liga de Arabia Saudí sigue creciendo deportivamente gracias a las grandes inversiones de los equipos más poderosos. En el actual mercado de fichajes, múltiples jugadores han acabado decidiéndose por iniciar una nueva aventura en el fútbol saudí.

Tanto es el crecimiento de la Saudi Pro League que en los últimos días se especulaba con la presencia de los equipos saudís en las próximas ediciones de las competiciones europeas (Champions League, Europa League y Conference League).

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha querido salir al paso de dichos rumores. En una entrevista en 'L'Equipe', Ceferin ha cerrado la puerta a que los equipos saudís pudieran disputar las competiciones europeas.

"Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League", ha señalado Ceferin.

Así, también ha comparado el crecimiento de Arabia Saudí con el que se dio en China hace unos años: "No es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema", ha apuntado el presidente de la UEFA.