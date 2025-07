Se las tuvo con Mourinho y ahora revela su calvario en el Fenerbahçe: "Los médicos intentaron drogarme"

La etapa de Allan Saint-Maximim en el Fenerbahçe acabó como el rosario de la aurora. El extremo galo discutió con José Mourinho, entrenador del club turco, quien le acusó de estar en un pobre nivel físico debido a las lesiones. Ahora, el ex de Newcastle o Mónaco, ha revelado un episodio inaudito que ha levantado mucha controversia en Francia.

"La razón por la que el Fenerbahçe no ganó el campeonato turco es que el club está rodeado de otros factores ajenos al fútbol. En un momento dado, incluso intentaron drogarme. La gente no sabe de estas cosas. No puedes hablar de ello abiertamente, porque entonces te amenazan. Si lo haces, te dirán: 'Te vamos a hacer esto y aquello'. A veces te ves envuelto en asuntos que van completamente más allá del fútbol", reconoció el internacional 'bleu' en una conversación con el youtuber Zack Nani.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Fenerbahce / EFE

"Intentaron doparme"

Las palabras de Saint-Maximim no tardaron en causar muchísimo revuelo en las redes sociales y el propio futbolista se encargó de matizarlas: "Veo que se ha extendido el tema en 'Twitter', así que aclararé lo que dije. Me refería a la gente del club, que está dispuesta a todo. En mi caso, cuando estuve enfermo, me ofrecieron un tratamiento que se considera dopaje. No sé qué propósito tiene un equipo médico para hacer algo así", indicó.

Saint-Maximim pertenece al Al-Ahli de la Saudi Pro League y militó en el Fenerbahçe la pasada temporada a préstamo. El francés no acabó de cuajar por sus problemas físicos, a los que se unió una enemistad pública con José Mourinho.