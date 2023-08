Steven Gerrard descarta el fichaje de Greenwood

El técnico del Al-Ettifaq ha hecho una 'storie' en la red social 'Instagram' dónde descarta el fichaje 'Noticias falsas' escribe el entrenador en referencia al fichaje del polémico Greenwood por el conjunto saudí

Steven Gerrard ha publicado una 'storie' en su cuenta personal de 'Instagram', descartando el fichaje de Mason Greenwood por el Al-Ettifaq de Arabia Saudí. El mítico jugador del Liverpool, ha sido tajante de una operación que tendría mucha polémica. El jugador fue rescindido por el Manchester United después de concluir su investigación tras los supuestos abusos que el jugador cometió a su expareja, cargos que fueron retirados el pasado mes de febrero.

El delantero fue apartado de los terrenos de juego desde enero de 2022. Además de perder contratos publicitarios y dañar su imagen pública, el jugador no ha podido disputar un partido desde entonces. El jugador se encuentra sin equipo y con una gran dificultad por encontrar un acomodo. En Arabia Saudí se está ahora avanzando en el fútbol femenino y sería un paso atrás la contratación de un jugador que tiene este historial.

En su despedida del United, el jugador seguía defendiendo su inocencia: "Me educaron para saber que la violencia o el abuso en cualquier relación están mal, no hice las cosas de las que me acusaron y en febrero fui absuelto de todos los cargos. Sin embargo, acepto completamente que cometí errores en mi relación y asumo mi parte de responsabilidad por las situaciones que llevaron a la publicación en las redes sociales".

Steven Gerrard ha cerrado la puerta al delantero de forma tajante y tendrá que seguir buscando un equipo que lo acepte, tras estar más de año y medio sin disputar ningún partido de manera profesional.