Rafael Leao se desmarca de Arabia Saudí

El delantero prefiere hablar de competir por la Champions League que de dinero La temporada está siendo todo un éxito para el jugador y es la referencia de San Siro

Rafael Leao no ha desaprovechado su oportunidad para rechazar y poner tierra de por medio con Arabia Saudí. El delantero del Milan ha empezado como un cohete la temporada y ha pasado por 'GQ' donde ha abordado temas de actualidad. Pese a sumar 12 de 15 puntos posibles, el Milan no ha ofrecido un buen nivel de juego y tendrá que mejorar para continuar en la parte alta de la Serie A.

Leao ha convertido tres goles y ha dado dos asistencias en los primeros cinco partidos de liga. En todos ha salido en el 11 inicial y promedia un gol cada 135 minutos. Nada mal para el estado de forma del portugués, pese a que todavía nos encontramos en el inicio de temporada.

El jugador de 24 años considera que todavía no ha hecho grandes cosas como para irse de Europa: “Todavía no he conseguido grandes resultados para aceptar ir a esa liga”. Además, añade que para él es más importante disputar la Champions League: "¿Propuestas de la Liga Saudí? Para mí la Champions vale más que 10 millones de euros de sueldo”. En junio firmó la renovación hasta 2028, por lo que no quiere tampoco hablar de su futuro, que lo ve 'rossonero': “Estoy centrado en hacer grandes cosas con el AC Milan. Por eso firmé un nuevo contrato hace unos meses”.