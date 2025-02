Palo del Al-Hilal a Neymar: "No fue capaz de ofrecer lo que esperábamos"

El regreso de Neymar al Santos ha tenido hasta ahora dos capítulos, ambos amargos. Se estrenó como local ante el Botafogo de Ribeirao Preto con un 1-1, entrando en la segunda parte, y fue titular en el 0-0 contra el Novorizontino, siendo criticado por la prensa debido a su pobre rendimiento. Y, ahora, desde Arabia Saudí también le cayeron palos.

Fue en la voz de Esteve Calzada, CEO del Al-Hilal, su último club antes de volver a fichar por el 'Peixe'. En declaraciones al periódico germano 'Süddeutsche Zeitung', Calzada criticó el rendimiento del brasileño durante su paso por el fútbol saudí: "Su marcha es una prueba más de que en Al Hilal estamos buscando y necesitamos jugadores capaces de ofrecer el máximo rendimiento. Por mucho que Neymar haya contribuido a nuestro éxito de marketing, el rendimiento deportivo es lo primero y aquí hemos llegado a la conclusión de que ya no es capaz de ofrecer lo que esperábamos", destacó.

Neymar fue fichado por el Al-Hilal a cambio de 90 millones de euros pagados al Paris Saint-Germain en verano de 2023. Sin embargo, una gravísima lesión de rodilla le impidió brillar en la competición, disputando apenas siete partidos y marcando solo un gol y dos asistencias.

"No digo que no pueda jugar más, pero la competencia en nuestro equipo es feroz. Tenemos un número limitado de plazas para jugadores extranjeros y están haciendo un excelente trabajo. Neymar no está en el nivel actual que le permita rendir al nivel que necesitamos para lograr nuestros objetivos de ganar la liga, ganar la Liga de Campeones asiática y alcanzar el nivel más alto posible en el Mundial de Clubes", apuntaló Calzada, enfatizando su crítica al paso de Ney por tierras árabes.

"NO VAMOS A INTERCAMBIAR CAMISETAS"

El Al-Hilal actualmente es segundo en la Saudi Pro League, a dos puntos del líder Al-Ittihad. Eso sí, el foco del equipo que dirige Jorge Jesus está puesto en verano, donde disputará el próximo Mundial de Clubs y donde tiene claro Calzada que no quiere tener un paso sin trascender.

"No iremos allí a intercambiar camisetas. Para nosotros, el Mundial de Clubes es una de las prioridades más importantes de la temporada y este Mundial da a la gente la oportunidad de ver con otros ojos un club único", concluyó.