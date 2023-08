Mancini, presentado como nuevo seleccionador de Arabia Saudí

Apenas dos semanas después de dimitir del cargo con la 'Azzurra', el técnico firmó un contrato hasta 2027 con la selección saudí "No soy un mago; solo puedo decir que trabajaremos duro para intentar ganar algo importante", aseguró el entrenador italiano

Roberto Mancini fue presentado de forma oficial este lunes en Riad como nuevo seleccionador de Arabia Saudí. Apenas dos semanas después de dimitir como técnico de la 'Azzurra' debido a sus discrepancias con la federación, el preparador italiano firmó un contrato hasta 2027 con el combinado árabe, que le pagará un salario alrededor de los 25 millones de euros netos al año.

"Quiero agradecer al presidente que me haya elegido, estoy orgulloso de estar aquí y de poder desempeñar este papel", aseguró el entrenador en sus primeras palabras en el cargo. "Comencé a hablar con la Federación a mediados de agosto y es normal que algunos de mis asistentes no supieran de esta situación, por eso no estoy aquí todavía. Hay quienes tienen que hacer las cosas en Italia, pero estamos listos para empezar a trabajar", añadió.

Mancini se mostró ambicioso con el potencial del equipo: "Ya conocemos al equipo, hemos visto los partidos del Mundial y sabemos que hay varios jugadores interesantes. Está claro que llevará tiempo, pero estamos seguros de que trabajando bien y con fuerza podemos enseñar al equipo a atacar bien y marcar mucho. No es fácil en este momento, pero creo que con nuestro trabajo podemos lograrlo".

"No soy un mago, solo puedo trabajar y decir que lo haremos duro porque queremos intentar ganar algo importante. Tenemos talento, pero solo podemos llegar arriba con trabajo. El exentrenador (Hervé Renard) hizo un gran trabajo, lo importante es empezar a trabajar en cuanto terminemos de hablar. Antes de decir con qué sistema jugaremos, tengo que evaluar a los jugadores", respondió al ser preguntado por dónde puede llegar Arabia Saudí.