Kingsley Coman, con pie y medio en el Al-Hilal

El Bayern de Múnich parece haber aprendido la lección. Pisoteado y destronado por el Bayer Leverkusen la temporada pasada, el club ha hecho todo lo que está en su mano para volver a armar una plantilla invencible. El primer paso fue contratar a un nuevo director de orquesta - Vincent Kompany - y ya después vendrían los refuerzos.

REFUERZOS 'TOP' Y VARIAS BAJAS

Josip Stanisic - regresa de cesión -, Michael Olise - Crystal Palace -, Joao Palhinha - Fulham - o Hiroki Ito - Stuttgart -, cuatro fichajes 'top' para sumar calidad a una plantilla que ya derrochaba talento. Cierto es que también se produjeron varias bajas, como la de Matthjis de Ligt, Noussair Mazraoui - Manchester United -, Malik Tillman - PSV - o la cesión de Bryan Zaragoza a Osasuna, 'invisible' para Thomas Tuchel.

Ahora bien, tanto Max Eberl como Vincent Kompany parecían estar satisfechos con una plantilla que ya daban prácticamente por cerrada. Pero claro, si el mercado de fichajes destaca por algo es por su emoción e impredecibilidad. Y el que tiene pie y medio fuera del Bayern no es otro que Kingsley Coman.

UNO DE LOS FAVORITOS DE FLICK PARA EL EXTREMO

El del extremo francés lleva siendo uno de los nombres más repetidos a lo largo del verano. Sonaban FC Barcelona y París Saint-Germain, aunque los parisinos rápidamente se retiraron de la puja tras el fichaje de Desiré Doué, nuevo 'crack' del proyecto de Luis Enrique.

Kingsley Coman, con el Bayern de Múnich / EFE

El club azulgrana lo tenía como una alternativa a Nico Williams, gran prioridad para reforzar el extremo zurdo. Era una realidad que el conjunto bávaro le había abierto la puerta, dado que no contaban con él y esperaba ahorrarse su salario. Tenía varias ofertas sobre la mesa - Manchester City y Juventus además de parisinos y azulgranas -, aunque su prioridad era regresar a París.

Era del agrado de un Hansi Flick que tuvo el gusto de entrenarle en el Bayern, y era consciente de su talento y cualidades diferenciales. Sin embargo, todo se quedó en un simple interés.

Flick y Coman coincidieron en el Bayern / Agencias

SE UNIRÁ A NEYMAR Y JOAO CANCELO

Lo adelantaba 'L'Équipe' y lo confirma ahora 'Sky Sports': Kingsley Coman está cerca de poner punto final a su etapa en el Bayern de Múnich. Nueve años después, el francés emprenderá un nuevo camino, presumiblemente en el Al-Hilal saudí, equipo de Neymar y de un Joao Cancelo que firmará hasta 2027.

Kingsley Coman, en un partido con el Bayern de Múnich / EFE

Ambos clubes llegaron ya a un acuerdo por el traspaso del extremo de 28 años. Precio y condiciones de pago están acordadas. Ahora, todo depende de lo que diga el propio Coman, que debe dar el 'ok' definitivo. El club bávaro ve con muy buenos ojos la opción de sacar una buena 'tajada' por él, ya que necesita dar salidas. Así que no está del todo claro que la dirección deportiva no busque un reemplazo para el francés.