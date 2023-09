La impactante respuesta de Cristiano Ronaldo sobre si cambiaría sus Champions por un Mundial

El 'astro' portugués ha sido sometido a una prueba con un detector de mentiras en una entrevista Cristiano sigue batiendo récords en Arabia, el último tras anotar su gol número 850 en su carrera deportiva

Cristiano Ronaldo nunca pasará desapercibido dentro del mundo del fútbol. El 'astro' portugués sigue batiendo récords en Arabia, el último tras anotar su gol número 850 en su carrera deportiva que lo ha reafirmado como el máximo anotador de la historia del deporte.

El portugués ha cosechado una infinidad de récords y logros a lo largo de su carrera. En su palmarés destacan, entre otros, cinco Champions Leagues, una Eurocopa conseguida con Portugal así como numerosos títulos levantados con todos los equipos en los que el ariete ha jugado. Sin embargo, Cristiano nunca podrá quitarse de encima la 'espina' de disputar una final del mundo con su país.

El portugués nunca ha encontrado en los Mundiales la fortuna que ha tenido en otras competiciones, algo que su máximo rival, Leo Messi, sí ha podido conseguir con el trofeo en Qatar 2022. Para muchos, la victoria de Argentina en el Mundial sentenció el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia... algo que para Cristiano parece no ser así.

El portugués ha sido sometido a un interrogatorio con un detector de mentiras en el que ha respondido a muchas cuestiones de su carrera. Cristiano, con cinco Copas de Europa en su palmarés, fue cuestionado sobre si cambiaría sus éxitos en la máxima competición europea por un Mundial con su selección.

