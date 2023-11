El honorable gesto de Cristiano durante un partido

El futbolista portugués corrigió al árbitro que había pitado un penalti a su favor El duelo entre el Al Nassr y el Persepolis se saldó con unas tablas sin goles

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se ha enfrentado este lunes al Persépolis en una nueva jornada de la Champions League de Asia que se saldó con un empate a cero.

Ambos conjuntos están enmarcados en un Grupo E liderado por el conjunto de la Pro League Saudí que había firmado los otros cuatro duelos anteriores con victoria. Un bagaje con el que tienen asegurado su pase a los octavos de final.

😇 ¡El gran gesto de Cristiano Ronaldo!



👏🏻 El portugués corrige al árbitro del partido y le reconoce que no hay penalti



📹 @demarkesports



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Uu6wgoCWtr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 27, 2023

Quizás por eso, Cristiano Ronaldo se permitió ofrecer un noble gesto durante el encuentro que le honra como futbolista. Con apenas un minuto de juego transcurrido, el 7 del Al Nassr fue cayó en el área en una jugada que sus compañeros reclamaron como penalti.

Mientras los jugadores del Persépolis rodeaban al colegiado intentando explicar que no había habido contacto, el propio Cristiano sorprendió dando la razón a sus rivales. Corrigió la decisión del árbitro del encuentro, afirmando que no había habido contacto en la jugada, y la pena máxima no llegó a ejecutarse.

Con este empate, el Nassr se mantiene al frente del grupo con 15 puntos, seguido del Persepolis con 8. El Al Duhail marcha en el tercer lugar con 4 unidades y el FC Istiklol cierra la clasificación con 2.