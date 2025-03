Gabri Veiga, tres años perdidos entre lingotes de oro

Gabri Veiga, a la edad de solo 20 años -ahora tiene 22-, podía presumir de dos grandes cosas: de brillar en Vigo casi al nivel de Iago Aspas y de tener 'enamorados' a Barça y Real Madrid, entre otros grandes de Europa. El de Porriño encandilaba al mundo con sus actuaciones en el conjunto celeste, que rápidamene lo destacaron como uno de los mejores jugadores de LaLiga por su capacidad de ver portería. Podía continuar su ilusionante carrera en los mejores escenarios del planeta... Pero eligió Arabia.

Carlos Mouriño, presidente del Celta en aquel entonces, ya dejó bien claro que no podía retenerlo: "No queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo van a comprar. Conocemos algunas ofertas que ha tenido. Por mucho que quisiéramos, no tendríamos cabida para pagarle lo que le pagan otros equipos. No queremos levantar falsas expectativas", explicaba.

De Primera RFEF a ser el deseo de toda Europa

Sus 40 'killos' de cláusula lo convertían en un verdadero 'caramelito' para casi cualquier gran club, pero lo que no se esperaba Mouriño -tampoco los seguidores del Celta ni los de LaLiga en general- es que elegiría la opción de Arabia.

Gabri Veiga, celebrando un gol con el Celta / AFP

11 goles y cuatro asistencias en 36 partidos de Liga, además de convertirlo en un ídolo en Balaídos, le hacían escalar a una dimensión desconocida para él. Sin ir más lejos, esa misma temporada, la 2022-23, disputó un partido en Primera Federación con el Celta Fortuna, equipo en el que firmó nueve goles y un pase de gol en la campaña anterior. Un ascenso meteórico.

Sin embargo, su máximo esplendor coincidió con uno de los veranos más 'bestias' de la historia del fútbol. Arabia Saudí se empeñó en reventar el mercado semana tras semana comprando a futbolistas de las cinco grandes ligas europeas a diestro y siniestro ofreciendo contratos inimaginables en el Viejo Continente. El objetivo de la exótica liga no era otro que dar un salto de calidad importante a nivel futbolístico en el país.

Más de 30 millones...

Con tan solo 21 años, firmaba hasta el verano de 2026 con el Al Ahli, que acabó pagando 35 millones de euros por él (la venta más cara de la historia del Celta) a cambio de, según varias fuentes, entre 10 y 12 millones de euros netos por temporada. Es decir, iba a embolsarse más de 30 millones de euros por su aventura en Arabia, que iba a compartir con futbolistas de la talla de Ryad Mahrez, Roberto Firmino, Allain Saint-Maximin o Franck Kessié, entre otros.

Gabri Veiga, en un partido en Arabia con el Al-Ahli / EFE

Por desgracia para los amantes del fútbol, su llegada a Arabia significó un 'frenazo' a su ilusionante carrera. Ese centrocampista, con llegada, último pase y un físico que le permitía brillar al más alto nivel, estaba pagando en primera persona los efectos de una mala adaptación, tanto al país, con una cultura muy distinta a España, como a la competición. Por ello, cerró su primer curso con el Al Ahli con cuatro goles y cuatro asistencias en 20 partidos, cifras muy pobres teniendo en cuenta su calidad.

¿Regreso a Europa?

Una realidad que tampoco ha cambiado esta temporada. En total, el de Porriño suma seis 'dianas' y cinco pases de gol en 34 duelos, registros insuficientes para que Luis De la Fuente se haya fijado en él. Aún le queda terminar la presenta campaña y otra adicional, cuando seguramente, regresará al fútbol europeo tras tres temporadas 'perdidas', pero con 32 'kilos' bajo el brazo.