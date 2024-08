Estalla la primera gran crisis en Arabia

No todo es oro lo que reluce en el fútbol saudí. La popular liga exótica desató el furor tras convencer a grandes estrellas del fútbol como Cristiano, Neymar, Benzema o Kanté. Pero estos grandes desembolsos no lo pueden realizar todos los equipos de la Roshn Saudi League.

Únicamente pueden incorporar a estos jugadores los equipos que forman parte del PIF (Fondo de Inversión Pública). En este selecto grupo se encuentran el Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli, Al Itthad y Al Ettifaq. Estos son los grandes protagonistas del mercado de fichajes que logran convencer aquellos jugadores que quieren firmar su último contrato o, por otro lado, a los que aún tienen mucho fútbol en sus botas, pero no le pueden decir que 'no' a los petrodólares.

EQUIPOS CON DEUDAS

Pero hay otra realidad más allá de estos equipos. Aquellos que se encuentran lejos del selecto club del PIF, no solo no es que no tengan opción de fichar a grandes estrellas, algunos conjuntos acumulan deudas que les provoca competir en condiciones más que complicadas.

Esta gran diferencia entre clubes provoca una gran crisis de desigualdad en la competición. El claro ejemplo de esta diferencia se puede ver reflejada a la perfección con el Al Ittihad y el Al Weheda. El Al Ittihad desembolsó grandes cantidades en fichajes, como por ejemplo el de Moussa Diaby por 60 millones, mientras que su 'vecino', el Al Wehda, debe sobrevivir únicamente con 14 futbolistas en sus filas.

EL SELECTO CLUB DEL 'PIF'

Esta crisis sucede, ya que, los conjuntos que forman parte del PIF, no tienen ningún tipo de traba en términos de burocracia por parte del CAEF, el organismo que da el 'sí' a los traspasos. Una situación totalmente diferente a aquellos equipos que no se encuentran en el selecto club que está dividiendo a la liga entre ricos y pobres. Además, en los criterios del reparto de fondos también se ven beneficiados los cinco equipos que están en el PIF.

EL AL QADSIAH, UNA 'RARA AVIS'

El Al Qadsiah es la única 'rara vis' en esta segregación. El conjunto entrenado por Míchel no se encuentra entre los cinco equipos 'protegidos', pero ha podido realizar grandes fichajes gracias a la empresa petrolera Saudí Aramco. Tras las incorporaciones de jugadores de la talla de Aubameyang y Nacho, los de Míchel están a un paso de firmar a Paulo Dybala, con un contrato que rondaría los 75 millones de euros en tres años.

Paulo Dybala / EFE

Estas diferencias, como no podía ser de otra manera, no solo se ven reflejadas en los ingresos, también en el césped. La desigualdad entre el Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli, Al Itthad y el Al Ettifaq con los demás equipos que forman la Roshn Saudi League sigue creciendo, y el malestar entre los propietarios de los clubes y los aficionados de cada equipo puede 'estallar' en breves.

La primera gran crisis en Arabia Saudí está al llegar. No todo es oro lo que reluce en la Roshn Saudi League y la diferencia de criterios entre los conjuntos del PIF con los demás, puede provocar que la exótica liga se devalúe de manera considerable en breves.