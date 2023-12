Enfado de Cristiano Ronaldo por su ausencia en el TOP 10 de IFFHS

La International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) reveló su lista oficial de los 10 mejores jugadores del año según sus criterios, y la ausencia de Cristiano Ronaldo ha generado sorpresa y descontento. A pesar de ser el máximo goleador del año natural, el delantero portugués no figura entre los destacados, lo que ha llevado a Cristiano a expresar su desacuerdo en redes sociales.

La noticia de la exclusión de Cristiano Ronaldo de la lista fue compartida por el diario portugués Abola en Instagram, y el futbolista respondió con tres emoticonos riendo y otro representando a un mono tapándose los ojos. Estas reacciones sugieren la incredulidad y la sorpresa de Cristiano ante su omisión en la selección de los 10 mejores jugadores del año según la IFFHS.

Cristiano Ronaldo, conocido por su competitividad y ambición en el campo, ha sido un protagonista destacado en el fútbol mundial durante muchos años y ha mantenido un impresionante desempeño goleador a lo largo de su carrera.

La elección de la IFFHS ha generado debate entre los aficionados y seguidores del deporte, quienes han expresado su sorpresa y desacuerdo en las redes sociales.