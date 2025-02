Durán viene a apagar a Cristiano

Cristiano Ronaldo es una bestia competitiva. Un goleador nato que ya suma 924 goles en partidos oficiales y que, pese a tener 40 años, no descansará hasta completar su ansiada meta de las 1000 'dianas'. Sin embargo, aunque el astro portugués es el rey de un Al-Nassr que marcha tercero en la liga saudí por detrás el Al-Hilal y el Al-Ittihad, hay otro motivo que le 'picar'.

Para ser uno de los mejores futbolistas de la historia hace falta tener un punto de obsesión por el fútbol. Cristiano, a lo largo de su carrera, ha demostrado tenerlo con el trabajo diario y el gol. El 'Bicho', aunque su equipo gane, no es del todo feliz si no marca. Una escena que se ha repetido y cuestionado a partes iguales en su excelsa trayectoria tanto en el Sporting CP, el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus o ahora en el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo sigue recortando distancias para llegar a los 1000 goles / @AlNassrFC_EN

Uno de los pioneros en dar el salto a Arabia Saudí, a cambio de un pastizal que 'marearía' a cualquiera, todo sea dicho, el luso se unió al Al-Nassr en enero de 2023 tras terminar contrato con el Manchester United. Pese a ello, no ha celebrado ni una liga en Arabia. En la temporada 2022-23 se la llevó el Al-Ittihad y el curso pasado, el 2023-24, fue para el Al-Hilal.

Jhon Durán, un fichaje diferencial

El objetivo del equipo de Riad era reforzar el equipo de cara a esta temporada 2024-25 para ganar la liga y ficharon a Simakan (35 millones de euros), Ángelo (23 millones), Bento (18 millones) o Wesley (18 millones), entre otros, para reforzar un equipo que, además de Cristiano Ronaldo, cuenta con Laporte, Brozovic, Otávio o Mané. Sin embargo, el gran 'bombazo' lo protagonizaron en el mercado invernal con la incorporación de Jhon Durán.

Jhon Durán, con la camiseta del Al-Nassr / Al Nassr

77 'kilos' pagó el conjunto saudí al Aston Villa para fichar al delantero colombiano, de 21 años, que fue una de las sensaciones del fútbol europeo con un inicio de curso estelar. La realidad es que era suplente con Unai Emery y ha optado por aceptar una cantidad ingente de dinero a cambio de bajar varios escalones competitivos.

Con su potencia física (1,85 metros), su juventud y su hambre de gol, Durán tiene todos los números para romper récords en Arabia. Tras un primer partido de adaptación en la Champions de Asia en el que no marcó, el colombiano descorchó la botella con un doblete ante el Al Feiha (3-0) y ya no puede parar de marcar. Prueba de ello, su último duelo contra el Al Ahli, en el que firmó otro doblete (2-3) para liderar a su equipo. Cristiano, que encadenaba cinco partidos seguidos viendo portería, no marcó.

Amenaza goleadora para Cristiano

Uno de los máximos goleadores de la liga saudí en su primer medio año con el Al-Nassr y pichichi del curso pasado, Cristiano lidera la tabla de goleadores esta temporada con 16 goles en 19 encuentros (0,84 por duelo). Aunque no lo alcanzará en este curso, Durán suma cuatro en dos duelos (2 goles por partido), por lo que si la campaña que viene comparten equipo, lo normal, por juventud y nivel, es que el colombiano acabe siendo el gran líder del equipo.

Jhon Durán celebra un gol con la camiseta del Al-Nassr / Al-Nassr

Parece ser que Durán no ha venido simplemente a Arabia a ganar dinero y tiene intención de marcar goles sin parar. Como siempre se ha dicho, en un gallinero solo puede haber un gallo. Y en el Al-Nassr, hasta ahora, ese era Cristiano Ronaldo sin opción a debate. ¿Cambiarán las cosas con el paso de los meses?