Cristiano Ronaldo Jr. ficha por el Al Nassr con el objetivo de jugar con su padre

La petición de 'El Bichito' que le hizo a Cristiano un día: "Aguanta unos años más papá, ¡quiero jugar contigo!" Según la madre de Cristiano su nieto es mejor que su hijo a su edad

De tal palo tal astilla. Cristiano Ronaldo Jr. ha fichado por las categorías inferiores del Al Nassr y lucirá el número 7. El hijo del delantero portugués ha seguido los pasos de su padre desde que este fichó por la Juventus de Turín. Ahora, tras pasar por las categorías inferiores del conjunto italiano y del Manchester United, Cristiano Ronaldo Jr. vestirá la camiseta del Al Nassr con el objetivo de poder llegar a jugar con su padre.

Tal y como apuntaba el periodista Fabrizio Romano, el hijo de Cristiano Ronaldo ficharía por el equipo sub-13 del conjunto saudí. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que jugará con el equipo sub-15 pese a tener 13 años.

🇵🇹 Understand Al Nassr have decided for Cristiano Ronaldo jr to start training with U-15 squad despite being 13 year old.



He will start training with the team this week and he's gonna wear number 7. pic.twitter.com/MB3yC5FgoH