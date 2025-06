Cristiano justifica su renovación: "Tuve ofertas para jugar el Mundial de Clubes"

Cristiano Ronaldo seguirá en Arabia Saudí, al menos, hasta 2027. El atacante luso, que firmó su renovación con el Al Nassr hace algunos días, cierra así un episodio de rumores y especulaciones que él mismo se ha encargado de explicar en una entrevista en la televisión oficial del club.

"Desde mi primer día aquí, he tenido la responsabilidad de marcar la diferencia no solo en Al Nassr, sino también en el país, en Arabia Saudí, y ese es mi objetivo. Por supuesto, mi objetivo siempre ha sido ganar títulos importantes con Al Nassr, y por supuesto que sigo creyendo en ello, y por eso renové mi contrato por dos años más, porque creo que seré un campeón en el Reino de Arabia Saudí", dijo el juegador de 40 años.

"Como mencionaste, tuve ofertas para jugar el Mundial de Clubes, pero no creo que fuera una idea lógica, ya que creo que es mejor descansar bien y prepararme bien, ya que la próxima temporada será larga, pues termina con el Mundial. Así que quiero estar listo no solo para el Al-Nassr, sino también para la selección portuguesa. Por eso decidí jugar la final de la Nations League y no escuchar más ofertas después, y por supuesto, seguir en este club que es el que amo", añadía CR7, confirmando las ofertas que tuvo para salir y jugar en Estados Unidos.

Además, el luso afirmó que la liga está ya entre las mejores del mundo y aseguró que quiere "ser parte del crecimiento del fútbol y del país. Sé que los saudís me amen, yo también los amo y quiero continuar dándole alegrías a esta gente".

"Estamos mejorando y en este momento estamos entre los cinco mejores, pero creo que necesitamos mejorar aún y hemos mostrado que los dos últimso años, la liga ha crecido y sigue creciendo. Estoy contento porque sé que la liga es muy competitiva. Solo las personas que no han jugado nunca aquí o no saben de fútbol dicen que la liga de aquí no está en las mejores cinco ligas del mundo. Y los que juegan en esta liga saben de lo que hablo. Por eso me quiero quedar, porque creo en el proyecto hasta 2034, con el Mundial en Arabia Saudí, que será el mejor de la historia. Estoy contento de estar dos años más aquí y quiero luchar con los mejores de la liga saudí para ganar la liga", decía.

La renovación de Cristiano ha ido acompañada, en el club, de una fuerte 'limpieza'. La que suena con más fuerza es la de Fernando Hierro, director deportivo del club, pero ya se marcharon el entrenador, Stefano Pioli, y el CEO, Musalli Al-Muammar.

En cuanto a la plantilla, jugadores fichados tras la 'era Cristiano' también podrían ver la puerta de salida, como son Aymeric Laporte y Sadio Mané.