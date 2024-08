Cristiano cae en la 'maldición' y pierde los papeles de nuevo

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo ya ha vivido en del fútbol absolutamente de todo. En una carrera llena de éxitos y algún que otro fracaso, el astro portugués sigue compitiendo sobre los terrenos de juegos. Eso sí, ya fuera de la élite europea y en un fútbol de un nivel más bajo, pero que crece a pasos agigantados como es Arabia Saudí.

En ese sentido, Cristiano perdió este sábado la final de Supercopa de Arabia ante el Al-Hilal por un resultado de 1 a 4. El partido no empezó nada mal para el exdelantero del Madrid o United, puesto que adelantó a los suyos antes del descanso. No obstante, no fue suficiente y una excelente segunda mitad del Al-Hilal frustró a Cristiano Ronaldo las aspiraciones de sumar un nuevo título.

Una derrota que ya se hacía prever cuando el propio ariete portugués cometió un error impropio de un jugador de su experiencia y veteranía. Cristiano tocó el trofeo a la salida al terreno de juego, una acción que sigue maldiciendo a todos los que la realizan dejándoles sin ganar la copa.

PIERDE LOS PAPELES OTRA VEZ

Más allá de esta curiosa anécdota, el delantero del Al-Nassr perdió, una vez más, los papeles en el campo. Y esta vez fueron con gestos contra sus propios compañeros. Concretamente, al ir a sacar de centro tras recibir el tercer gol en contra, Cristiano les hizo gestos a sus compañeros recriminándoles que tuvieran miedo y estuvieran dormidos.

Una acción que demuestra la frustración de Cristiano por perder un título y, que además, no ha sentado nada bien dentro del vestuario saudí.