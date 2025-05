¡Cambio de planes con Cristiano! Duda de su futuro en el Al-Nassr

Todo parecía indicar que Cristiano Ronaldo renovaría con el Al-Nassr. Incluso el club lo confirmaba. Ahora, algo parece haberse torcido. Según informa A Bola en Portugal, CR7 habría parado sus conversaciones para firmar el acuerdo de renovación con el club de Arabia Saudí.

Cristiano acaba su contrato en junio de 2025, y la idea era continuar vinculado con los 'Caballeros de Najd' con el objetivo de seguir persiguiendo su récord goleador. A pesar de todo, una derrota ante el Al-Ittihad de Karim Benzema, que aleja totalmente la posibilidad de ganar la Roshn Saudi League y complica las posibilidades de clasificación para al Champions asiática la próxima temporada, además de otro pinchazo ante el Kawasaki Frontale en semifinales de la Copa de Campeones AFC, ha hecho cambiar todos los planes.

Con todo ello, y debido al no cumplimiento de las expectativas, las negociaciones para una posible renovación parecen haber entrado en un punto delicado, generando interrogantes sobre dónde continuará su legendaria carrera el astro portugués.

De no llegar a un acuerdo, Cristiano Ronaldo quedaría libre en el mes de julio, y medios como 'Marca' ya apuntan a posibilidades en el Mundial de Clubes, competición en la que no participa su equipo. De hecho, el mismo medio asegura que a la FIFA le gustaría ver al portugués en el torneo de Estados Unidos este verano y no se descarta un movimiento en ese sentido.

Recordemos que hace pocas semanas, el Al-Hilal, rival histórico del Al-Nassr y encuadrado en la cita Norteamericana con el Real Madrid en fase de grupos, había pedido formalmente la cesión de CR7. También se había especulado con el Al Ahly, que juega al partido inaugural ante el Inter Miami de Leo Messi. Todas estas informaciones habían sido, en un primer momento, desmentidas por el club saudí. Tras el último giro de los acontecimientos, parece que ahora todo puede pasar.

Cristiano solo ha ganado cuatro títulos de liga en los últimos 16 temporadas, cuando salió por primera vez del Manchester United.