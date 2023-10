Álvaro Medrán lidera a la gran revelación de Arabia

El canterano del Real Madrid, que llegó a Arabia en enero de 2022, es una de las grandes estrellas del Al-Taawoun, club que no figura entre los 'grandes' pero que marcha segundo en la liga "Cuando vine aquí, llegué a un equipo que estaba en descenso, con cambios de entrenador... Ahora vamos segundos y el cambio ha sido muy bueno", asegura a SPORT un Álvaro Medrán que se siente más que feliz jugando en Arabia

"Ya sé que no es en España o en Europa, pero al final cuando somos niños queremos jugar al fútbol, disfrutar de ello. Y es lo que estoy haciendo. Llevo cuatro años pasándomelo muy bien". Sí, llegar a la élite no siempre es lo más difícil para la carrera de un jugador. Luego llega el aguantar, el que un entrenador confíe plenamente en ti, que te respeten las lesiones...

Álvaro Medrán no lo ha tenido tan fácil como otros. Cuando su carrera despegaba como una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, las lesiones y la escasa continuidad le marcaron por completo. España no fue una opción para hacer carrera y ser importante, así que se buscó la vida fuera.

Primero fue en Chicago, donde creció deportiva y personalmente. Necesitaba salir. "Hubiera sido una actitud derrotista haberme quedado en algún sitio por comodidad. No sería fracasar, pero sí una batalla que pierdes contra ti mismo. Preferí dar un paso atrás y coger impulso. Salí y me acostumbré a estar solo. Pasé el covid solo. Muchas veces bromeo, pero soy como Hulk mentalmente. Fueron momentos duros, pero me hicieron bastante más fuerte", asegura a SPORT el centrocampista español.

La llamada de Arabia Saudí

Tras dos años de éxitos en la MLS, en enero de 2022 Arabia Saudí llamó a su puerta. Ya sabía lo que era probar una aventura en solitario, y el cambio de cultura, a diferencia de otros, no le ha importunado.

Medrán, junto a Cristiano Ronaldo | Al-Taawoun

Llegó a una liga donde Cristiano Ronaldo y otras estrellas tan solo eran anhelos y su club, con cambios de entrenador de por medio, apenas ocupaba puestos de descenso. Ahora, casi dos años después, el Al-Taawoun marcha segundo, con un equipo más que sólido, y en una competición donde Al Ahly, Al Nassr, Al Hilal y Al Ittihad, los cuatro 'grandes' con capital del fondo saudí, no han parado de firmar cromos como Cristiano, Benzema, Neymar o Firmino.

Crecimiento imparable de la liga

Un crecimiento gigantesco en cuanto a nombres y foco mediático que no ha hecho más que elevar el nivel de la Saudi Pro League. Nadie cómo él, que lleva ya tiempo, sabe el salto que ha dado la liga con la llegada de cracks mundiales: "Al final competir ahora contra los equipos más grandes es más complicado porque tienen jugadores de más calidad, de más experiencia, mejores tácticamente... En general son mejores equipos. Me gusta que sea una liga de atacar, atacar y atacar, que no valga no perder".

Medrán, capital en su equipo | Al-Taawoun

Y en medio de esta espiral de dinero y fichajes de dimensión mundial se ha colado el Al-Taawoun de Álvaro Medrán, que marcha ahora mismo segundo de la liga. También han fichado, pero nada parecido a lo que han hecho los 'grandes'. Álvaro Medrán, con seis asistencias ya y un gol, es la gran referencia. ¿Las claves del éxito? Un presidente comprometido, un gran técnico, Péricles Chamusca, y un conjunto de jugadores que van a una.

"La verdad es que mucho crédito para el presidente porque mejoró muy bien el equipo. Desde que yo llegué aquí hasta ahora el cambio ha sido muy bueno. Los extranjeros que llegamos sabíamos que teníamos que dar un poquito más. El club ha crecido muchísimo tanto con el fichaje de buenos jugadores como mejorando las instalaciones, el estadio... Una de las claves es ser un equipo, que los fichajes extranjeros se amoldan a un buen grupo de futbolistas locales. No tenemos estrellas, vamos todos a una", asegura Medrán.

A sus 29 años ha encontrado la estabilidad y está en un enorme momento de forma, siendo uno de los pilares de un equipo dispuesto a hacerse grande pese a partir de algo más abajo. Sin Benzema, Cristiano o Neymar, el Al-Taawoun quiere dar guerra en la liga de las estrellas.