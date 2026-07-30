Zidane dispara las opciones de Francia a ganar la Euro... ¡y la pone por delante de España en la Nations!

El nombramiento oficial de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de Francia, aunque fuera un recambio ya descontado desde hace semanas, ha disparado el optimismo con respecto a ‘Les Bleus’ y el próximo gran campeonato que disputarán: la Eurocopa. Tanto es así, que el combinado nacional galo ya ha igualado a España, vigente campeona tanto de Europa, como del Mundo, en los pronósticos de Betfair a ganar la Euro. Ambos equipos son los máximos candidatos a levantar el trofeo que se disputará en Reino Unido e Irlanda en dos años, en 2028.

Estas evaluaciones sitúan al nuevo equipo de Zidane con un 14,91% de probabilidades de ganar este torneo en el que España tiene las mismas opciones de victoria, según estos vaticinios elaborados por Betfair. Se tratan de cifras contrastadas mediante una metodología técnica que aúna varios factores: desde estadísticas de rendimiento reciente, hasta evolución histórica, pasando por potencial deportivo de los jugadores o la influencia de la actualidad en estos conjuntos. Y por ahí el nombramiento de Zidane no deja de ser una noticia positiva que se nota al alza en la ‘cotización’ de Francia.

Esta tabla muestra el Top 10 de favoritos a ganar la Euro 2028 según los pronósticos de Betfair:

1 España 14,91% 2 Francia 14,91% 3 Inglaterra 13,55% 4 Portugal 9,94% 5 Alemania 8,77% 6 Países Bajos 5,73% 7 Italia 3,92% 8 Bélgica 3,92% 9 Noruega 3,24% 10 Suiza 2,57%

Francia, incluso favorita en la Nations League

Ahora, con el nombramiento de Zidane, Francia luce energías renovadas en una nueva era que podría tener resultado inmediato. Porque la Eurocopa no es el siguiente torneo que tendrá que afrontar el conjunto francés. La Nations League de la temporada 2026 – 2027 es la siguiente parada. Y ahí sí que Francia es favorita por delante de España, con escaso margen, pero suficiente para entender las consecuencias del nombramiento de Zidane con los galos. Esta tabla muestra los favoritos a ganar la próxima edición del torneo de UEFA según los pronósticos de Betfair.

1 Francia 21,21% 2 España 19,60% 3 Inglaterra 14,14% 4 Alemania 14,14% 5 Portugal 8,49% 6 Países Bajos 5,66% 7 Noruega 4,04% 8 Bélgica 4,04% 9 Dinamarca 2,07% 10 Italia 2,07%

Klopp no logra ‘resucitar’ a Alemania

Este subidón de Francia, con las mismas probabilidades de España a ganar la Euro, viene impulsado por el nombramiento de Zidane, y consolida la seguridad de los pronósticos en el combinado ‘bleu’, una de las plantillas más fuertes, nombre por nombre, del panorama internacional, como demostró el pasado Mundial que ganó España.

Hasta el triunfo de ‘La Roja’ en semifinales, los entonces dirigidos por Deschamps fueron durante todo el torneo favoritos y, además, el equipo que mejor índice de solidez demostraron, esto es, el conjunto que menos varió sus opciones desde el principio y que tenía más firmeza en el análisis partido a partido, ronda a ronda.

Por ello, no es de extrañar que los pronósticos sigan confiando en un equipo potente que, eso sí, de cara al torneo de dentro de dos años, tiene también la proyección de otros grandes rivales. Inglaterra, subcampeona de las dos últimas ediciones, emerge como tercera vía con una probabilidad del 13,55%. Habrá que ver si mantiene estas opciones… o crecen si Guardiola acaba siendo reemplazo de Tuchel, tomo también pronostican desde las Islas.

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Portugal (seguramente sin Cristiano) también aparece en escena. Incluso la Alemania de Klopp, cuyo nombramiento no ha tenido el efecto que sí ha provocado el de Zidane en Francia. Holanda e incluso la fortalecida Noruega de Haaland también emergen como tapadas frente al poderío de las máximas candidatas, entre las que ha irrumpido con fuerza Francia después de la llegada oficial de Zizou como su nuevo seleccionador.